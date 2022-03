Guerre en Ukraine: Poutine ordonne de faciliter l’envoi de combattants "volontaires" (direct et vidéo)

Invasion de l’armée russe en Ukraine: le président Vladimir Poutine a ordonné de faciliter l’envoi de combattants "volontaires"en réponse à l’acheminement, selon lui, de "mercenaires" par l’Occident.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce vendredi à son armée de faciliter l’envoi de combattants "volontaires" en Ukraine en réponse à l’acheminement, selon lui, de "mercenaires" par l’Occident.

"Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l’argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l’Ukraine, ndlr), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a dit Vladimir Poutine, en réponse à une proposition de son ministre de la Défense.

"Les parrains occidentaux du régime ukrainien ne se cachent même pas" et rassemblent ouvertement "des mercenaires du monde entier pour les envoyer en Ukraine", a affirmé Poutine: https://t.co/3fG4IjVb2N pic.twitter.com/u9SXmgG9PI — LN24 (@LesNews24) March 11, 2022

Le parquet russe ordonne un contrôle strict des entreprises étrangères quittant la Russie

Le parquet russe a ordonné vendredi un "contrôle strict" des entreprises étrangères annonçant la suspension de leurs activités dans le pays en raison de l’intervention militaire russe en Ukraine.

"Les procureurs vont établir un contrôle strict quant au respect de la législation du travail, des conditions des contrats de travail, du paiement des salaires, de l’exécution des obligations contractuelles envers les contractants et envers la fédération de Russie", a annoncé le procureur général dans un communiqué.

Le communiqué martèle en outre qu’il "réprimera fermement" toute tentative des entreprises quittant la Russie "de ne pas respecter unilatéralement leurs obligations".

Par ailleurs, il promet des poursuites pénales contre les sociétés qui s’engageraient sur la voie d’une faillite "fictive ou préméditée".

Dans la foulée de l’entrée de la puissante armée russe en Ukraine, un grand nombre d’entreprises ont annoncé suspendre ou arrêter leurs activités en Russie, de Coca-Cola à H&M, en passant par McDonald’s, Ikea, Shell ou BP.

Sans prononcer le mot "nationalisation", le président russe Vladimir Poutine s’est dit jeudi pour la nomination d’administrateurs "externes" à la tête des entreprises étrangères quittant le pays "pour les transférer à ceux qui veulent les faire fonctionner".

Des centaines de milliers d’emplois sont menacés, alors que les sanctions occidentales qui frappent le système financier russe mais aussi l’industrie risquent de plonger la Russie dans une profonde crise économique.

Elles ont déjà provoqué une chute du rouble et une accélération supplémentaire de l’inflation.