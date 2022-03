Chiffres Covid en Belgique ce vendredi 11 mars: les nouvelles contaminations en hausse de 15%

On fait le point sur les nouveaux chiffres coronavirus communiqués pour la Belgique ce vendredi 11 mars 2022.

Au cours de la période du 4 au 10 mars, près de 143,3 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 8% par rapport à la période de référence précédente, ressort-il ce vendredi matin des derniers chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano.

Ce chiffre était de près de 142 hier, 143 avant-hier, 141 mardi et 330 le mercredi 26 janvierlorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.

Au total, 1.970 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-7% en une semaine), dont 185 traitées aux soins intensifs (-19%).

Entre le 1 et le 7 mars, 6.930 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 15% par rapport à la semaine précédente. Mais un nombre moins important de tests de dépistage a également été effectué: une moyenne de 32.900 tests ont ainsi été réalisées, soit un recul de 11%. Le taux de positivité affiche 22,4%.

Le chiffre des nouvelles contaminations était de 6.357 hier, 6.181 avant-hier, contre 6.066 mardi. Les nouvelles infections quotidiennes étaient montées jusqu’à 52.294 dans le rapport du samedi 29 janvier avant d’entamer une baisse.

Les tranches d’âge proportionnellement les plus infectées sont celles des 10-19 ans et des 20-39 ans, avec respectivement 26,8% et 24,8% des tests qui sont revenus positifs.

Durant la même période, 16,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-25%), portant le bilan à environ 30.400 morts depuis le début de la pandémie en Belgique il y a deux ans.

Le taux de reproduction du virus s’établit à 1,02. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à progresser.