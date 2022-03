Action de blocage des policiers à l’aéroport de Bierset

Une centaine de policiers se sont rassemblés jeudi soir peu après 20h30 sur le parking situé en face de l’aéroport de Bierset, à Liège dans le cadre de leur demande de revalorisation salariale.

Ils ont notamment bloqué deux axes de circulation situés juste à côté jusqu’aux alentours de 23h30.

"Il s’agit là d’un premier coup de semonce", a expliqué à l’agence Belga le délégué permanent CGSP Eddy Quaino, "par cette action, c’est l’aspect économique que nous avons visé. L’aéroport de Liège est l’un des plus gros d’Europe en matière de fret. Nous voulions retarder le déchargement des avions en empêchant l’arrivée du personnel vers 22h00. Il faut savoir que FedEx, par exemple, c’est un avion toutes les trois minutes à ce moment de la nuit".

Une délégation de la CSC s’est jointe à l’action du syndicat rouge pour montrer sa solidarité.

Les deux organisations syndicales estiment que la dernière proposition formulée par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) les concernant est insuffisante. "Nous demandons une augmentation salariale à 100 euros net par mois au lieu des 70 annoncés pour le personnel du cadre opérationnel et que le personnel administratif et logistique (CALog) ne soit pas oublié", a encore ajouté Eddy Quaino. Selon les syndicats, certains niveaux ne bénéficieraient en effet d’aucune revalorisation. "La ministre nous a par ailleurs communiqué qu’une deuxième phase de négociation aurait lieu en 2024 mais cette date n’est pas crédible, étant donné qu’il s’agit d’une année d’élections. Cela fait plus de 20 ans que nous attendons une revalorisation salariale", a conclu le délégué permanent socialiste.

D’autres actions sont possibles au cours des prochaines semaines.