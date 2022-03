Quelle météo ce vendredi? De la douceur et du soleil, avant l’arrivée des nuages

On fait le point sur la météo attendue ce vendredi à la lecture des prévisions de l’IRM.

La journée de ce vendredi sera d’abord très douce et ensoleillée avant l’arrivée des nuages l’après-midi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

La nébulosité augmentera depuis la frontière française, suivie de faibles pluies sur l’ouest du pays en fin de journée. Les maxima s’échelonneront de 12 ou 13 degrés en haute Ardenne à 16 degrés en de nombreux endroits en plaine. Le vent de sud-est deviendra modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 55 km/h. Sur les hauteurs ardennaises, les rafales pourront atteindre 60 à 65 km/h.

Ce vendredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir de l’ouest. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés.

Ce samedi, une faible perturbation ondulante traînera sur notre pays. Il fera donc souvent très nuageux avec un risque d’un peu de pluie ou d’une averse même si le temps restera sec en plusieurs endroits. Les maxima oscilleront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en basse Belgique.

Dimanche, une nouvelle perturbation atteindra notre pays. Elle donnera un temps à nouveau très nuageux avec progressivement quelques pluies depuis l’ouest. Les maxima atteindront de 8 à 14 degrés.