Guerre en Ukraine: le point sur l’invasion russe ce vendredi 11 mars (direct)

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, alors qu’on entame ce vendredi 11 mars 2022 le 16e jour de guerre.

Chars russes aux portes de Kiev

L’armée russe tente d’éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l’ouest et au nord de Kiev pour "bloquer" la capitale, a indiqué l’état-major ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi .

Dans le sud-est du pays, les troupes de Moscou concentrent leurs efforts sur la ville portuaire assiégée depuis dix jours de Marioupol et sur Severodonetsk.

Echec des négociations russo-ukrainiennes

Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s’accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine au cours de leur première rencontre depuis le début de l’offensive de l’armée russe.

Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba ont campé sur leurs positions au cours de leurs discussions à Antalya (Turquie).

Le ministre ukrainien a déclaré que son homologue russe lui avait assuré que la Russie "allait continuer (son) agression jusqu’à ce que nous acceptions sa demande de capituler". Mais l’Ukraine "ne se rendra pas", a-t-il clamé.

Aide américaine de 14 milliards

Le Congrès américain a adopté jeudi un nouveau budget fédéral qui comprend une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.

Le texte comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev. Ces fonds sont entre autres censés permettre à l’Ukraine de protéger son réseau électrique, combattre les cyberattaques et s’équiper en armes défensives.

Moscou annonce des couloirs humanitaires vers la Russie

Le ministère russe de la Défense a promis jeudi l’ouverture de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens fuyant les combats de rejoindre son territoire, "chaque jour à partir de 10H00 du matin", alors que Kiev réclame des couloirs permettant l’évacuation de civils à l’intérieur de l’Ukraine.

Zelensky accuse Moscou d’une «attaque» sur un couloir humanitaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l’armée russe d’empêcher l’évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d’avoir mené une attaque sur le trajet prévu d’un couloir humanitaire.

Hôpital bombardé: «mise en scène» pour Moscou

L’armée russe a qualifié jeudi de "mise en scène" de "nationalistes" ukrainiens la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine. Cette attaque qui a fait trois morts dont une fillette, a suscité une vague de condamnations internationales.

Appel du G7 à augmenter les livraisons de gaz et pétrole

Les pays du G7 ont appelé jeudi les pays producteurs de gaz et de pétrole à "augmenter leurs livraisons" pour faire face à la hausse des prix de l’énergie et aux risques de pénuries liés à l’invasion de l’Ukraine.

Vers de nouvelles sanctions

Les Etats-Unis et leurs alliés européens envisagent d’imposer des sanctions supplémentaires à la Russie, a déclaré jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, évoquant les "atrocités" contre les civils qui "semblent s’intensifier".

Nucléaire: Moscou et Kiev prêts à discuter (AIEA)

L’Ukraine et la Russie sont "prêtes" à discuter pour garantir la sécurité des sites nucléaires ukrainiens, chaque jour plus compromise par la guerre, a déclaré jeudi le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Une annonce qui intervient alors que Kiev "a perdu toute communication" avec la centrale de Tchernobyl.

Washington envisage d’envoyer plus d’armes sol-air

Les Etats-Unis ont affirmé jeudi que l’Ukraine n’avait pas vraiment besoin d’avions de combat pour contrer les attaques russes, mais ont envisagé de lui fournir davantage de systèmes de défense sol-air.

"Quand on analyse la destruction semée par le Kremlin sur des régions d’Ukraine, c’est essentiellement dû à des missiles", "à des roquettes", "à des tirs d’artillerie", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. "Les avions ne sont pas les mieux placés pour éliminer ces armes".

Le FMI va abaisser sa prévision de croissance mondiale

Le Fonds monétaire international va abaisser sa prévision de croissance mondiale en raison de la guerre en Ukraine, a annoncé jeudi sa directrice générale Kristalina Georgieva, prévenant qu’un défaut de paiement de la Russie n’était plus "improbable".

Facebook: pas de suppression des contenus hostiles à l’armée russe

Facebook a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur les contenus violents et haineux, en ne supprimant pas des messages hostiles à l’armée et aux dirigeants russes. "Nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes", ajoute-t-il.