Morioka-Heymans : un choix de luxe pour le coach de Charleroi

Le retour de Morioka suggère un casse-tête positif pour Still alors que Heymans ne démérite pas.

Ryota Morioka est de retour aux affaires. Sa montée au jeu dimanche dernier face au Standard n’a, certes, pas eu d’influence sur le résultat (0-0), mais elle est de bon augure. Si pas pour la fin de la phase classique, assurément dans la perspective des playoffs. Oui mais voilà, alors que Zorgane et Ilaimaharitra semblent indéboulonnables et que Heymans preste à un bon niveau, Edward Still est confronté à une sorte de dilemme. Pointage de quelques arguments de part et d’autre de la balance avant le déplacement de ce samedi à Malines.

Pourquoi il faut relancer Morioka

Il est indispensable à Charleroi

D’un point de vue chiffré, Ryota Morioka est tout à fait essentiel à son équipe. Il réalise d’ailleurs sa meilleure saison en termes de statistiques depuis qu’il est au Sporting avec 4 buts et 8 passes décisives, tout en ayant raté un penalty. Selon les données de la Pro League, il est également le Carolo qui a gagné le plus de duels et réussi le plus de tacles. Dans le classement des notes attribuées après chaque match dans nos colonnes, il obtient une moyenne de 6,01. C’est juste en dessous de Wasinski (6,2) mais qui n’a disputé que 396 minutes en Pro League. Nicholson atteignait 6,1 mais il est parti. Certes, après son entame de saison tonitruante, Morioka a connu une baisse de régime, notamment due à une diminution physique aux alentours du stage hivernal, mais son rayonnement et ses qualités restent inestimables pour Charleroi. "Il doit être l’un des meilleurs joueurs de notre équipe", résumait Still en janvier.

Personne d’autre n’a vraiment saisi sa chance

Avant sa montée au jeu face au Standard dimanche (70e), Morioka avait dû déclarer forfait lors des trois rencontres précédentes. Il souffrait depuis sa blessure encourue contre Seraing (le 4 février).

En son absence, Edward Still a semblé chercher la bonne formule offensive. Il a tenté les trios Heymans-Zaroury-Bayo, puis Heymans-Gholizadeh-Badji et Heymans-Bayo-Badji. Dernièrement, Gholizadeh, meilleur buteur (7) depuis le départ de Nicholson, alterne les hauts et les bas, tandis que Heymans cherche encore logiquement certains automatismes malgré un but (contre Seraing) et un assist génial (au Beerschot) qui illustrent sa palette de qualités. Quant à Zaroury, il doit gagner en régularité et en efficacité.

L’équipe a besoin de sa créativité

C’est une donnée moins quantifiable, mais plus observable. Avec Morioka dans l’équipe, le Sporting joue généralement mieux. Le vice-capitaine bonifie ses équipiers. Il aimante souvent l’adversaire, ce qui ouvre inévitablement des failles ailleurs. Dans une équipe renfermant pas mal de joueurs qui aiment provoquer (Zaroury, Gholizadeh, Kayembe) ou arriver lancés (Tchatchoua, Bayo), son intelligence de jeu et sa vista représentent de précieux atouts. Il a aussi l’art de sentir le déplacement de ses équipiers et de leur adresser de bons ballons tout en dictant le tempo.

Pourquoi il faut maintenir Heymans

Il mérite du crédit

Avant de rejoindre le Sporting fin janvier, Daan Heymans n’avait plus joué en Serie A depuis fin octobre. Avec Venise, il avait tout juste droit à du temps de jeu en Coupe d’Italie (61 minutes en décembre et 28 en janvier). Ajouté à ça le Covid, contracté quelques jours avant d’arriver en Belgique, cela a naturellement accentué un manque de rythme que l’ancien de Waasland-Beveren a bravement tenté de résorber. Ses premières prestations avec Charleroi ont été encourageantes, malgré une note moyenne de 4,5. Il mérite un temps d’adaptation en enchaînant encore quelques matchs.

Il offre un profil différent

Avec six bons centimètres de plus que Morioka, plus de puissance et une prédisposition assumée pour l’offensive – "j’aime me retrouver dans le rectangle" -, Heymans présente des caractéristiques différentes du Japonais. "C’est un médian moderne et complet. Il lie les secteurs défensif et offensif", disait Still. Ses infiltrations, sa puissance physique et sa relative finesse technique contrastent cependant avec ses efforts défensifs qui semblent parfois moins naturels.

Pour préparer l’avenir

Le prêt de Heymans court sur dix-huit mois, ce qui signifie que le Sporting espère encore compter sur lui la saison prochaine. Plus vite il sera en symbiose avec l’équipe, plus vite il rayonnera. Enfin, si un jour ou l’autre Charleroi venait à être privé de Zorgane ou d’Ilaimaharitra, il n’est pas exclu que Heymans et Morioka soient alignés ensemble, le Japonais un cran plus bas.