Conference League: la Roma gagne à Vitesse, le Slavia et Feyenoord prennent une option sur les quarts

L’AS Rome s’est imposée 0-1 sur la pelouse de Vitesse Arnhem, ce jeudi, en 8e de finale aller de la Conference League. Le Feyenoord, victorieux 2-5 au Partizan Belgrade, et le Slavia Prague, vainqueur 4-1 du LASK, ont pris une option sur les quarts de finale.

Lois Openda héritait de la première occasion de la rencontre entre Vitesse et la Roma après 8 minutes du jeu. Le gardien romain Rui Patricio repoussait la reprise depuis le petit rectangle de l’international espoirs. Sergio Oliveira donnait l’avantage aux visiteurs en fin de première période (45e+1). Le score n’évoluait pas en seconde période, malgré le rouge reçu par Oliveira à la 78e minute après deux cartes jaunes.

Le Feyenoord a réalisé une excellente opération en s’imposant 2-5 à Belgrade face au Partizan. Les Serbes menaient à deux reprises, par Bibras Natcho (13e) et Nemanja Jovic (46e), mais dans les deux cas, le Feyenoord égalisait peu après, grâce à Jens Toornstra (20e) et à l’ancien joueur de Genk Cyriel Dessers (52e). Lutsharel Geertruida (64e) portait les Néerlandais aux commandes, puis Luis Sinisterra (71e) et à nouveau Toornstra (77e) confortaient le succès du Feyenoord.

Le Slavia Prague a dominé 4-1 le LASK. Yira Sor (3e et 29e) mettait les Tchèques sur de bons rails. Husein Balic (67e) réduisait l’écart. Peter Olayinka (83e) et Ibrahim Traoré (85e) se chargeaient, en fin de match, de donner une avance plus confortable au Slavia en vue du retour.

Les matchs retour auront lieu jeudi prochain.