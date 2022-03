Covid: Mayence ne pourra pas affronter Augsbourg à cause de ses trop nombreux cas de coronavirus

Mayence est en sous-effectif à cause des cas de coronavirus. Photo News

Le match de Bundesliga prévu ce samedi entre le FC Augsbourg et Mayence a été reporté à la suite de plusieurs cas de coronavirus chez les visiteurs.

La ligue de football allemande a révélé le report du match ce jeudi soir dans un communiqué, sans qu’une date ne soit encore fixée pour disputer la rencontre ultérieurement.

Il s’agit du deuxième match de suite que Mayence ne peut pas disputer. Le week-end dernier, le duel avec le Borussia Dortmund a également été reporté. Il devrait, en principe, être joué mercredi 16 mars.

Le club est en sous-effectif à cause des cas de coronavirus et n’a plus assez de joueurs disponibles.