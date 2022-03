L’affiche du Ronquières Festival 2022 est presque complète

Les organisateurs du Ronquières Festival 2022 ont annoncé ce jeudi l’ajout de huit nouveaux noms à l’affiche de l’événement musical qui se déroulera au début août au pied du Plan incliné de Ronquières.

Le groupe belge Goose vient ainsi s’ajouter à la scène électro-rock alors que la nouvelle scène pop proposera les concerts de Emma Peters, Saskia, Le Noiseur ou encore Aprile. La nouvelle journée du vendredi 5 août se clôturera avec un DJ set de Todiefor.

L’affiche 2022 du Ronquières Festival est désormais presque complète. Le public pourra vivra le vendredi 5 août les concerts de Orelsan, Rilès, Gambi, Todiefor, Berywam, Moji X Sboy, Emma Peters et Saskia. L’affiche du samedi 6 août annonce Julien Doré, Eddy De Pretto, Louane, Hoshi, Synapson, Charles, Noé Preszow, Bandit Bandit, Doria D, Le Noiseur et Plus Bientôt. Les concerts de Snow Patrol, Deus, Travis, Goose, Mustii, Ykons, The Limiñanas, Fùgù Mango, Aprile, Portland et Moonstone sont au programme du dimanche 7 août.

La 10e édition du Festival de Ronquières se tiendra au pied du Plan incliné. L’événement, traditionnellement organisé en deux jours, se déclinera en trois journées en 2022, du vendredi 5 au dimanche 7 août. Il avait été le premier festival wallon organisé dans des conditions normales en 2021, les 14 et 15 août, depuis le début de la crise du coronavirus.