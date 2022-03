Mondiaux en salle: Thomas Carmoy, invité, est le 23e sélectionné belge

Le sauteur en hauteur carolo Thomas Carmoy a été sélectionné ce jeudi en vue des championnats du monde d’athlétisme en salle de Belgrade qui se dérouleront du 18 au 20 mars à Belgrade en Serbie, a fait savoir Belgian Athletics, la fédération belge.

Le médaillé de bronze de l’Euro en salle de Torun en 2021 a reçu une invitation de la fédération internationale (World Athletics) sur base du ranking mondial et la Belgique l’a acceptée.

Le Carolo de 22 ans n’avait pu réussir les minimas fixés à 2m34. Il n’y a pas de qualification au saut en hauteur en Serbie, il sera donc directement en finale le dimanche 20 mars en fin de matinée.

Thomas Carmoy est le treizième athlète sélectionné, et le neuvième masculin, pour une épreuve individuelle. Dix autres (cinq hommes et cinq femmes) ont été retenus en vue des deux relais du 4x400 m messieurs et dames.