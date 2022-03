Guerre en Ukraine: la Russie qualifie la frappe contre l’hôpital ukrainien de Marioupol de "mise en scène"

Macron condamne "un acte de guerre indigne"

Le président français a condamné "avec la plus grande fermeté" le bombardement russe d’un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, qui est "un acte de guerre indigne et amoral".

Avant le début d’un sommet de l’UE à Versailles, près de Paris, Emmanuel Macron s’est déclaré "inquiet" et "pessimiste" sur l’évolution du conflit en Ukraine, ne voyant pas de solutions diplomatiques "dans les heures et jours qui viennent".

"Nous avons tous été bouleversés par ces images d’une maternité" touchée "en plein centre-ville", a-t-il déclaré.

"La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui était un acte de guerre indigne et amoral", parce que "ce n’est pas un acte de guerre destiné à neutraliser des bases armées ou des capacités militaires (...) mais un acte de guerre dont l’objectif manifeste et de tuer des civils", selon lui.

Il a souligné que ce type de drame s’était produit "à plusieurs reprises depuis le début de cette guerre"..

"La France s’est toujours battue contre l’impunité et, dans le cadre de l’ensemble des Nations unies et avec les juridictions compétentes, toutes les procédures devront être conduites pour que la clarté soit faite sur ces actes", a conclu Emmanuel Macron.