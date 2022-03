Comment réussir l’intégration du numérique à l’école?

Une étude de la Fondation Roi Baudouin analyse l’impact du numérique sur les pratiques pédagogiques des profs et sur les élèves. Elle pointe les freins à l’utilisation de ces nouveaux outils et les facteurs qui contribuent à leur intégration.

Cinquante établissements du secondaire participent au projet "Rentrée numérique", lancé en 2019. L’opération est encadrée par l’ASBL EducIT qui propose à ces écoles un accompagnement tant au niveau de l’équipement (un ordinateur pour chaque élève) que de la formation des enseignants.

Une étude commandée par la Fondation Roi Baudouin qui soutient financièrement le projet tire les premières leçons de cette immersion technologique. Elle a sondé quinze écoles, autant de directions, 1200 élèves, 300 profs et 200 parents.

1. Les outils les plus utilisés

Premier constat: l’usage pédagogique des outils numériques en classe pourrait être davantage développé. La majorité des enseignants se sert de l‘ordinateur pour préparer les cours, d’outils pour communiquer avec leurs collègues et la direction ainsi que d’une classe virtuelle essentiellement pour échanger avec leurs élèves. Quatre profs sur dix utilisent celle-ci pour faire des feedbacks aux élèves et seulement deux sur dix pour créer des cours personnalisés. Viennent ensuite les outils pour encoder les points ou les présences puis les logiciels de traitement de texte ou tableur. Les réseaux sociaux, les exercices en ligne ainsi que les logiciels adaptés à certains cours (Geogebra, Desmos…) sont peu employés.

2. Les élèves en veulent davantage

En classe, les élèves utilisent le numérique pour accéder à d’autres ressources, regarder des vidéos éducatives ou produire des documents individuels. Plus de la moitié des élèves souhaitent que les enseignants leur fassent utiliser davantage l’ordinateur. Quatre profs sur dix amènent leurs élèves à utiliser l’outil numérique à la maison de façon fréquente.

Si 60% des élèves se disent très à l’aise avec les réseaux sociaux, la communication par email et la recherche d’informations en ligne, ils maîtrisent nettement moins la création de contenus informatiques, l’utilisation de tableur, l’évolution dans un environnement numérique, la sécurisation des données. Ils sont nombreux à souhaiter être davantage formés à ces outils par leurs enseignants.

3. Plus motivés et autonomes

Plus des deux tiers des élèves affirment qu’ils sont plus intéressés par le cours lorsqu’ils utilisent l’ordinateur. Un avis partagé par 66% des enseignants. 64% des élèves voient ainsi leur plaisir d’apprendre augmenter. A ce sujet, les professeurs sont plus mitigés: 40% estiment que cela n’a aucun effet. Enfin, 60% des élèves ont l’impression de mieux comprendre certains concepts lorsqu’ils utilisent leur ordinateur personnel. 70% des élèves se disent beaucoup ou un peu plus autonomes dans leurs apprentissages.

4. Conditions d’apprentissage

L’utilisation de l’outil numérique a un impact positif sur le climat général de l’enseignement notamment en rendant plus fluides les interactions. Elle développe l’entraide et la collaboration entre élèves et pour 73% d’entre eux, elle augmente les occasions de communiquer avec les enseignants.

5. Les freins à lever

Plus de 80% des enseignants, parents et directions interrogés ont un avis positif concernant le projet "Rentrée numérique". Le pourcentage d’élèves et d’enseignants qui utilisent fréquemment l’outil numérique varie pourtant fortement d’une école à l’autre: de 21 à 98% pour les premiers, de 20 à 86% pour les seconds. Les principaux freins identifiés par les enseignants sont les problèmes techniques, le manque de pratique et de formation. Ces obstacles se réduisent de façon drastique au fil des deux premières années de participation au projet, selon l’étude commandée par la Fondation Roi Baudouin.

6. Les clés de la réussite

Parmi les facteurs qui contribuent à la réussite de l’introduction du numérique à l’école, sont pointés notamment l’implication de l’ensemble des acteurs (élèves, direction, référent numérique, parents…), la nécessité d’accompagner les enseignants dans la durée, en étant respectueux du rythme de chacun, et le recours à une formule où tous les élèves d’une même classe/année/école sont équipés du même matériel.