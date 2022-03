Guerre en Ukraine: le fédéral et les entités fédérées se coordonnent pour l’accueil des réfugiés

Le gouvernement fédéral et ceux des Régions et Communautés ont défini ce jeudi un processus d’accueil des réfugiés ukrainiens en plusieurs phases, a-t-on appris à l’issue d’une réunion de coordination qui s’est tenue au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, avec l’appui du centre de crise.

Le gouvernement fédéral se chargera de l’accueil de crise, c’est-à-dire l’accueil, l’enregistrement et l’hébergement d’urgence pendant quelques jours des personnes arrivant sur le sol belge. Une solution avait été trouvée ce mercredi avec la Ville de Bruxelles, pour ouvrir un centre d’enregistrement au Palais 8 du Heysel, qui fonctionnera en complément de celui ouvert à l’ancien institut Jules Bordet. Pour l’hébergement d’urgence, une discussion "avancée" est en cours avec un partenaire privé en vue de libérer rapidement plusieurs milliers de mètres carrés à Bruxelles.

Les entités fédérées ont confirmé, de leur côté, leur engagement à travailler avec les communes en vue d’organiser un accueil plus structurel. Il s’agit de trouver des logements réguliers aux Ukrainiens qui rejoindraient la Belgique. L’une des questions qui se posent en particulier est celle de l’enseignement, qualifiée de "défi titanesque" puisque de nombreuses personnes qui arrivent d’Ukraine sont des enfants.

En Wallonie, une réunion a eu lieu ce jeudi après-midi entre l’exécutif régional et les gouverneurs de province. Une autre réunion devrait avoir lieu demain vendredi, en visioconférence, avec les bourgmestres wallons "afin d’examiner toutes les pistes possibles", a indiqué jeudi soir le cabinet du ministre-président Elio Di Rupo.

Le nombre de réfugiés ukrainiens accueillis par jour s’élève en moyenne à pas moins de 2.000 personnes et, vu la situation sur place et le nombre d’Ukrainiens qui quittent leur pays, ces chiffres sont appelés à encore augmenter. Le défi est colossal pour la Belgique comme pour le reste de l’Union européenne, et dépassera ce qui s’était produit durant la crise syrienne, a-t-on enfin commenté à bonne source.