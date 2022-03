"Je ne voulais pas les abandonner" : les mots des rescapés ukrainiens

Épuisés, les réfugiés continuent d'affluer à Bruxelles.

Les files d’attente du côté de l’ancienne clinique Bordet, à Bruxelles, où viennent se signaler les réfugiés ukrainiens qui arrivent en Belgique, continuaient ce jeudi de s’allonger. Il est prévu qu’un autre centre ouvre au Palais 8 du Heyzel, au nord de la ville, afin de traiter plus rapidement les demandes. Mais pour l’heure, c’est bien ici qu’on assiste, au bord de la route, au ballet des voitures et des taxis dont sortent, agrippés aux quelques affaires qu’il leur reste, les rescapés du chaos.

En grande majorité, il s’agit de femmes et d’enfants, les hommes ayant souvent dû rester combattre au pays. Certains viennent tout juste d’arriver, d’autres attendent depuis des jours. On croise aussi des rescapés de la guerre du Donbass, qui vivent depuis des années en Belgique mais n’ont jamais pu jouir d’un véritable statut de réfugié. Maintenant que la guerre a sauté au visage de l’Occident, les voilà eux aussi, mêlés à leurs compatriotes tout juste arrivés.

Au milieu du chaos

Katerine, une jeune chirurgienne ukrainienne, est arrivée samedi dernier avec sa mère, sa sœur et son neveu. Elle vivait à Kiev. Ses frères sont restés combattre, son père a des difficultés pour se déplacer: il est resté aussi, avec ses chiens. Jusqu’au dernier moment, elle s’est refusée à l’abandonner. Elle a dû s’y résoudre. Celui qui l’a convaincue de partir, c’est Vincent, un retraité belge, assis à côté d’elle. "Si tu peux partir, pars", lui a-t-il dit, alors que la situation dans la capitale se dégradait chaque jour un peu plus là. Tous deux se connaissent depuis un moment: Katerine l’a rencontré il y a des années, dans le cadre d’échanges linguistiques. Puis elle a effectué des stages en médecine en Belgique et en France.

La guerre l’a saisie au matin du 25 février. Elle n’a pas voulu y coire. "Je ne comprenais pas ce qu’il se passait. Je me disais : ça va aller, ça va aller." La situation se dégrade rapidement : Katerine et sa famille passent plusieurs jours dans un abri anti-bombe. Sans pouvoir boire, manger ou se laver. Sans nouvelles du monde extérieur. Ils sortent finalement au cinquième jour. Dehors, "des soldats, des bombes, des cadavres". On est alors le premier mars. "Je devais partir, mais pas en voiture, faute d’essence et d’axes routiers", dit Katerine. Certains de ses amis se font tuer en tentant de quitter la capitale. La voilà piégée. Elle appelle Vincent : "Qu’est-ce que je dois faire ?" Le seul moyen, c’est le train, mais la gare de Kiev est à sept kilomètres de là, et il faut s’y rendre à pieds, ce qui suppose de laisser son père sur place. La jeune femme et sa famille finissent par s’y résoudre.

À la gare, c’est le chaos : la foule compacte se rue sur le premier train venu. Ils parviennent enfin à monter : des familles entières s’entassent dans les compartiments. Après un passage par la Slovaquie, elle retrouve Vincent à Munich, qui conduit la famille, épuisée, jusqu’en Belgique.

Depuis lors, Katerine tente, à distance, de trouver une solution pour son père et les chiens. Elle sourit, parle de son rêve d’exercer la médecine, s’avoue stupéfaite et émue par l’aide humanitaire mobilisée notamment aux frontières, mais aussi en Belgique.

Bruxelles, aujourd'hui. Les refugiés ukrainiens se présentent toujours. Beaucoup de volontaires venus aider. Et ceci. pic.twitter.com/6qsQdAAL3H — Clément Boileau (@pabloment) March 10, 2022

Son récit est interrompu par un air de musique. À l’entrée de Bordet, un trio de violonistes entame un air pour tenter de soulager les peines. Au milieu de la foule, des espaces ont été ménagés afin que les enfants puissent jouer; les couleurs y sont vives et bariolées, comme dans un Walt Disney. De quoi les éloigner, en ces heures d’attentes, du cauchemar qu’ils viennent de traverser.