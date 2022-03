Il tue sa fille âgée d’une semaine car il voulait un garçon

Le père «se plaignait depuis trois ou quatre jours qu’il aurait voulu avoir un fils et était très en colère» Pexels

La police pakistanaise a annoncé jeudi avoir arrêté un homme accusé d’avoir tué sa fille âgée d’une semaine, au motif qu’il aurait préféré avoir un garçon.

Le bébé a été tué de cinq balles dimanche dans la ville de Mianwali, dans la province du Pendjab, dans le centre du pays.

Le père "se plaignait depuis trois ou quatre jours qu’il aurait voulu avoir un fils et était très en colère", a déclaré à l’AFP Zarrar Khan, porte-parole de la police de Mianwali.

L’homme, qui avait pris la fuite, a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi après d’intenses recherches, selon la police du Pendjab.

Le drame survient un mois après celui d’une femme enceinte qui s’était présentée dans un hôpital avec un clou planté dans la tête par un guérisseur qui lui avait garanti qu’elle donnerait ainsi naissance à un garçon.

La femme avait précisé être mère de trois filles et en attendre une autre.

Au Pakistan, pays profondément conservateur et patriarcal où les filles et les femmes sont confrontées à une violence généralisée, avoir un garçon est souvent considéré comme un heureux présage, car il est censé être plus à même d’assurer l’avenir financier de ses parents qu’une fille.