Les packs Flex de Proximus augmentent: +48€ par an dès mai 2022

Proximus appliquera le 1er mai sa deuxième salve de hausse des tarifs en 2022, après celle déjà enregistrée le 1er janvier.

C’est une mauvaise nouvelle pour la facture télécoms de dizaines de milliers de clients. Les tarifs des packs Flex de Proximus grimperont de 4€ par mois dès le 1er mai 2022. Après avoir augmenté les prix des anciens packs le 1er janvier 2022, l’opérateur cible cette fois les combinaisons Flex, inchangées depuis leur introduction en juillet 2020.

Toutes les formules Flex sont touchées: Internet + TV, Internet + TV + mobile, Internet + TV + fixe, Internet + TV + fixe + mobile, Internet + TV + mobile, etc. Hausse de base: 4€ par mois, 48€ par an.

Prudence, l’addition sera également plus lourde pour ceux qui cumulent plusieurs cartes SIM sur une même facture Flex. L’explication est simple. L’ancien Belgacom revoit à la hausse (+1€ par mois) les tarifs préférentiels des cartes SIM supplémentaires, à partir de la deuxième.

Voici trois exemples pour prendre conscience plus concrètement de l’impact de ces changements.

Premier exemple. Proximus Flex Internet + TV. Prix actuel: 59,99€ par mois. À partir du 1er mai 2022: 63,99€ par mois (+6,6%). +4€ par mois, +48€ par an.

Deuxième exemple. Proximus Flex Internet + TV + fixe + mobile (2 cartes SIM Mobile Flex). Prix actuel: 94,99€ par mois. À partir du 1er mai 2022: 99,99€ (+5,2%). +5€ par mois, +60€ par an.

Troisième exemple. Proximus Flex Internet + TV + mobile (4 cartes SIM Mobile Flex). Prix actuel: 101,99€ par mois. À partir du 1er mai 2022: 108,99€ (+6,8%). +7€ par mois, +84€ par an.

Pour certains, ces hausses vont se cumuler à d’autres déjà enregistrées le 1er janvier 2022. La location d’un deuxième décodeur coûte par exemple 8€ par mois depuis le début de l’année, au lieu de 6€.

Inflation et hausse des salaires

Globalement, ce sont 81 tarifs Proximus qui seront augmentés à partir du 1er mai 2022. Sont également concernés: les packs Epic Combo, des tarifs professionnels, la facturation à la minute des appels vers les numéros 0800, etc.

"L’inflation record à laquelle nous sommes actuellement confrontés impacte tous les secteurs, entraînant une augmentation du prix d’innombrables produits et services, y compris chez nos fournisseurs", souligne le CEO de Proximus, Guillaume Boutin. "La hausse des salaires de nos collaborateurs pèse, elle aussi, sur nos coûts. Cette conjoncture nous impose de devoir répercuter une partie de ces augmentations sur nos tarifs, dans le but de continuer à supporter les niveaux d’investissements élevés. Cette tendance est visible dans d’autres pays européens où de nombreux opérateurs ont également été obligés d’augmenter leurs tarifs."

Internet de base à meilleur prix

Petite éclaircie dans la grisaille, Proximus va revoir à la baisse le prix de sa connexion Internet de base. Dès le 1er mai 2022, Internet Start deviendra Internet Essential et sera facturé 25€ par mois au lieu de 27,50€ (-9%). Économie: 2,5€ par mois, 30€ par an.

"Dans un tel environnement d’inflation", commente Guillaume Boutin, "l’inclusion digitale devient un sujet encore plus important. En diminuant le prix de notre offre Internet Start, rebaptisé Internet Essential, nous voulons donner un coup de pouce à celles et ceux qui sont aujourd’hui les plus durement touchés par l’inflation."

Orange depuis le 17 janvier, VOO dès le 1er avril

2022 est plus que jamais une année d’augmentations pour nos opérateurs télécoms. Orange a revu ses prix à la hausse le 17 janvier, VOO lui emboîtera le pas le 1er avril. Pour un pack Internet + TV comme VOO Duo Net + TV Relax, l’augmentation sera par exemple de 2€ par mois (61€ au lieu de 59€). Au total, 35 tarifs VOO sont concernés.