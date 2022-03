Guerre en Ukraine: 71 enfants tués depuis le début de l’offensive russe

Au moins 71 enfants ont été tués en Ukraine depuis le début de l’offensive russe le 24 février, a annoncé jeudi Liudmyla Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

"Du début de l’invasion russe au 10 mars 11H00 (09H00 GMT) inclus, 71 enfants ont été tués et plus de 100 blessés", a-t-elle déclaré dans un communiqué sur Telegram.

Le bombardement mercredi d’un établissement médical abritant à la fois un hôpital pédiatrique et une maternité à Marioupol (sud-est de l’Ukraine) a faittrois morts, dont une fillette, selon la mairie de cette ville portuaire prise en étau entre l’armée russe et les forces séparatistes prorusses du Donbass ukrainien.

La veille, un bilan de même source faisait état de 17 adultes blessés.

A Malyn, dans la région de Jytomyr (ouest), cinq personnes dont trois très jeunes enfants ont péri quand sept maisons ont été détruites par des frappes aériennes, a par ailleurs déploré Mme Denisova, qui a cité une série d’exemples de récentes frappes dans lesquelles des mineurs ont perdu la vie.

La nuit dernière, deux femmes et deux enfants ont été tués lorsqu’un obus a touché leur maison à Slobojanske, un village de la région d’Izioum, dans l’est, a-t-elle ainsi encore dit, soulignant qu’une fillette de cinq ans avait survécu.

A Irpin, non loin de la capitale Kiev, a-t-elle poursuivi, une petite fille de dix ans a été grièvement blessée et est actuellement entre la vie et la mort à l’hôpital.