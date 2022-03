Forest veut que le site de la prison reste public et compte 50% de logement social

Forest veut au moins 50% de logements sociaux dans la prison de Forest lorsque celle-ci sera transformée.

Le conseil communal de Forest s’est prononcé mardi soir, à une majorité élargie, en faveur du développement de logements sociaux, pour moitié des logements à développer sur le site de la prison de Forest. La motion adoptée dans ce sens par la majorité Écolo-PS et par le PTB plaide aussi pour que le site reste dans le giron public.

Le MR, à l’initiative du dépôt d’une première motion sur le sujet a voté contre, comme le cdH. Défi s’est abstenu.

"L’adoption de cette motion est une très bonne nouvelle au vu des besoins sociaux de la commune. À Bruxelles, on ne compte plus les terrains publics bradés au privé pour réaliser des projets déconnectés des besoins des gens. À Tour et Taxis, un terrain public d’une valeur d’un milliard a été laissé au privé pour 30 millions d’euros, avec aucun logement social de prévu. Ce terrain public doit le rester", a commenté mercredi Simon de Beer, chef de groupe PTB au conseil communal de Forest.

La motion demande aussi que le futur projet soit équilibré entre logements, espaces verts et services, que les habitants soient associés aux décisions importantes, et que des projets d’occupation temporaire soient prévus.

Il y a quelques semaines, la commune de Saint-Gilles avait adopté une motion comparable