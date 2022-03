Essais d’avant-saison: Charles Leclerc (Ferrari) le plus rapide lors de la première session à Sakhir

Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la première session de la journée inaugurale des seconds essais d’avant-saison de Formule 1, jeudi sur le circuit international de Sakhir (Bahreïn).

Au volant de sa Ferrari, le Monégasque a signé le chrono de 1:34.531, devançant de 0.539 Alexander Albon (Williams).

Avec un casque aux couleurs de l’Ukraine, pour protester contre l’invasion russe, le pilote allemand Sebastien Vettel a signé le 3e temps au volant de son Aston Martin (1:35.706). Le casque blanc du quadruple champion du monde, barré de bleu et de jaune, porte également une colombe, le signe "Peace and love", les mots "No war" (Non à la guerre) et les paroles de la chanson "Imagine" de John Lennon.

Le Mexicain Sergio Perez s’est montré le plus actif en bouclant 70 tours au volant de sa Red Bull RB18. L’équipier du champion du monde néerlandais Max Verstappen a signé le 4e chrono de la session en 1:35.977 (+1.446).

Lewis Hamilton et la nouvelle version de sa Mercedes W13 ont attiré l’attention jeudi, présentant une nouvelle ligne avec des pontons très peu visibles et une fine entrée. Le Britannique a effectué 62 tours et signé le 5e temps, en 1:36.365 (+1.834).

Lando Norris, qui a remplacé au pied levé son équipier chez McLaren Daniel Ricciardo malade, est longtemps resté dans le paddock en raison d’un problème sur sa MCL39 a signé le 8e temps (1:37.580) après avoir réalisé 21 tours seulement.

Haas, victime d’un retard de fret, a manqué cette première session mais pourra combler ce manque dimanche lors d’une session de 4 heures réservée à l’écurie américaine.

Cette session était la première au programme à Sakhir, où le paddock va fourbir ses armes jusque samedi avant le début de saison, prévus précisément à Bahreïn le 20 mars.