"Petit con", le dernier titre du rappeur ottintois 13Mini est un succès. Son clip compte plus de 35 000 vues sur YouTube en 15 jours.

Nouveau venu sur la scène hip-hop belge, Tom Simon alias 13Mini est un auteur et interprète autodidacte. "13 vient du code postal d’Ottignies car je tiens à mes racines et que toute ma famille vit ici depuis plusieurs générations", souligne-t-il.

Son dernier single Petit con, sorti fin février, tourne actuellement sur cinq radios belges.

Dans ses textes, l’artiste impose un regard sans détour sur le monde qui nous entoure. "Dans “Petit con”, j’explique comment je suis parfois vu dans la société.Je parle aussi d’une femme qui me trouve calme et gentil. Pour moi, il est important de faire primer l’intégrité d’une personne sur son intégration dans la société. On peut être un petit con sans être quelqu’un de mauvais."

Cet Ottintois de 25 ans utilise l’écriture comme exutoire depuis l’âge de 14 ans quand, élève à l’Athénée Paul Delvaux, il a découvert l’art du phrasé et de la déclamation. "J’ai commencé à rapper dans la rue quand j’étais ado, plutôt devant mes potes. Peu à peu, mon projet a pris forme et je suis rentré en studio vers 18 ans"

«Je suis conscient que je peux parfois choquer»

Inspiré tant par Georges Brassens que par Sniper, le jeune homme use de ces influences pour imposer un flow lancinant entre rap et chanson. Il capte les émotions et surprend par des textes sombres empreints d’une certaine mélancolie. "Dans mon écriture, j’ai un côté urbain parce que j’ai appris à écrire avec le rap qui était à la mode à mon époque. Et le rap n’était pas mélodieux, c’est de là que vient ma plume. J’écris comme quand j’avais 15 ans. Si j’étais né à un autre moment, j’aurais peut-être fait de la chanson française!"

De son univers musical obscur et très personnel, jaillissent des textes durs, des mots parfois vulgaires aussi. "En tant qu’artiste, je ne me bride pas dans l’écriture parce que c’est important qu’on soit libre même si je me rends compte ça peut parfois choquer. Mais j’aime l’impact de ces mots-là. La chanson de Renaud “Petit pédé” est l’une de mes préférées."

Mais l’artiste ne se limite pas au rap dans ses créations. L’EP de huit titres sur lequel 13Mini travaille actuellement et qui devrait sortir avant l’été comptera des mélodies inspirées de sonorités trap et drill mais également des sons plus pop/rock. "Je m’ouvre au niveau des compositions, j’aimerais aller vers quelque chose de plus pop, de plus acoustique."

S’il signe l’écriture de ses textes, 13Mini est accompagné par le beatmaker Lennon ou encore par le guitariste Jali. Sur Petit con il a travaillé avec un compositeur et deux producteurs: Stoemp Music et le label Skinfama dont le patron travaille notamment avec Orelsan.