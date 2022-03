Guerre en Ukraine: la maternité à Marioupol "servait de base à des nationalistes ukrainiens", justifie Lavrov

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a justifié jeudi le bombardement d’une maternité dans la ville ukrainienne assiégée de Marioupol, dont le bâtiment servait selon lui de base à un bataillon nationaliste.

"Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d’autres radicaux, et toutes les femmes en couches, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte", a assuré M. Lavrov à l’issue de pourparlers avec son homologue ukrainien en Turquie.

Le ministre russe des Affaires étrangères a par ailleurs jugé jeudi "dangereuses" les livraisons d’armes par les Occidentaux à l’Ukraine qui combat une invasion de l’armée russe, à l’issue de premiers pourparlers avec son homologue ukrainien.

"Ceux qui gorgent d’armes l’Ukraine doivent bien sûr comprendre qu’ils porteront la responsabilité de leurs actes", a déclaré Serguei Lavrov devant la presse, dénonçant en particulier les livraisons de missiles sol-air portables.

Pour rappel, trois personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le bombardement russe de cet hôpital pédiatrique situé à Marioupol.