Le nouveau président des Jeunes N-VA piétine un drapeau belge et suscite la polémique (vidéo)

Élu ce dimanche à la présidence des Jeunes N-VA, Jeroen Bergers s’est déjà attiré les foudres du PS, notamment, après avoir malmené le drapeau belge dans sa vidéo de campagne.

À 21 ans et étudiant en droit à la KULeuven, Jeroen Bergers sera le président des Jeunes N-VA jusqu’en 2024. Déjà membre de la direction de l’organisation de jeunesse du parti nationaliste, il a emporté la présidence avec 57% des voix ce dimanche.

Le nouveau président a affirmé ses convictions nationalistes - "Ensemble, nous irons vers une patrie flamande indépendante, une bière à la main", a-t-il déclaré- et insisté sur l’activisme des Jeunes N-VA qu’il entend perpétuer.

De komende jaren is een hecht en rebels @Jongnva cruciaal. Daarom ben ik kandidaat om nationaal voorzitter te worden. Samen gaan we met een pint in de hand naar een onafhankelijk Vlaanderland. 🍻🦁 pic.twitter.com/bs3NslFcb1 — Jeroen Bergers🎗? (@jeroen_bergers) January 16, 2022

«Affligeant»

Dans une vidéo de promotion pour sa campagne, le jeune élu essuie une table avec un drapeau belge et pose avec ce drapeau sous ses pieds.

Une démonstration de haine qui ne laisse planer aucun doute. C’est ce nationalisme porteur de haine et de morgue qui est le vehicule historique et contemporain de bien des malheurs dans le monde

Président du PS bruxellois et député, Ahmed Laaouej n’a pas mâché ses mots dans concernant ce nouvel élu dans un tweet. " Voilà celui qui préside aujourd’hui les jeunes NVA, avec une démonstration de haine qui ne laisse planer aucun doute. C’est ce nationalisme porteur de haine et de morgue qui est le vehicule historique et contemporain de bien des malheurs dans le monde. Affligeant et répulsant."

Voilà celui qui préside aujourd'hui les jeunes NVA, avec une démonstration de haine qui ne laisse planer aucun doute. C'est ce nationalisme porteur de haine et de morgue qui est le vehicule historique et contemporain de bien des malheurs dans le monde. Affligeant et répulsant. pic.twitter.com/1g1gp6HiR2 — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) March 9, 2022

Le même symbolisme que le Vlaams Blok

Si tu n’aimes pas ton pays, casse-toi ! https://t.co/428I2melwc — Patrick Prévot (@PPrevot) March 9, 2022

Le virologue Marc Van Ranst y est aussi allé d’un tweet: "Un ancien sympathisant de Schild&Vrienden, Jeroen Bergers, est désormais le nouveau président des Jeunes N-VA. Dans un film de promotion, il essuie une table avec un drapeau belge et pose avec le drapeau belge sous ses pieds. C’est exactement le même symbolisme que le Vlaams Blok."

Een oud-sympathisant van Schild&Vrienden, Jeroen Bergers, is nu de nieuwe voorzitter van Jong N-VA.

Hij veegt in een promo-filmpje een tafel schoon met een Belgische vlag, en poseert met de Belgische vlag onder zijn voeten.

Dit is exact dezelfde symboliek als het Vlaams Blok. pic.twitter.com/4nWv28YvYA — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) March 7, 2022

En 2018, le jeune homme originaire de Vilvorde avait déjà suscité la polémique après être apparu dans un reportage consacré au mouvement d’extrême-droite "Schild&Vrienden" qui avait fait grand bruit. Il avait été écarté du Conseil flamand de la jeunesse mais avait conservé la confiance de son parti. Il avait assuré qu’il n’avait jamais participé aux activités de Schild&Vrienden et pris "complètement" ses distances avec celle-ci.