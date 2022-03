Zverev sur son coup de sang à Acapulco: "Le pire moment de ma vie"

En marge du tournoi d’Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison, Alexander Zverev est revenu sur le violent incident d’Acapulco, survenu fin février après une défaite en double.

L’Allemand avait été disqualifié du tournoi mexicain pour avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l’arbitre avec sa raquette. Il a écopé mardi de deux mois de suspension avec sursis.

"Je peux vous garantir que je ne me comporterai plus jamais comme ça dans ma carrière", a assuré Zverev, 24 ans. "C’était assurément le pire moment de toute ma vie, de ma carrière. Si jamais cela devait être le cas, il faudra me suspendre. Mais je ferai tout ce que je peux pour l’éviter. Pas seulement l’année prochaine mais durant toute ma carrière", a ajouté l’Allemand, exempté de premier tour dans le désert californien.

Zverev s’est vu infliger une amende de 25.000 dollars (23.000 euros) et une suspension de huit semaines de toutes compétitions organisées par l’ATP. Toutefois, l’amende et la suspension sont suspensives, à la condition que, pendant une période de probation se terminant le 22 février 2023 (un an après l’incident), le joueur ne commette pas d’autre violation du code disciplinaire.

Dans un premier temps, l’instance dirigeante du circuit masculin avait sanctionné l’Allemand d’une amende de 40.000 dollars (35.600 d’euros), pour injures et comportement antisportif, et l’avait privé de ses gains au Mexique (31.570 dollars soit 28.160 euros) ainsi que les points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés.