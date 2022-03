Voici la chanson de Jérémie Makiese qui représentera la Belgique à l’Eurovision (vidéo)

Jérémie Makiese, gagnant de The Voice Belgique 2021, représentera notre pays au concours Eurovision de la chanson. Il dévoile ce jeudi "Miss you", morceau avec lequel il défendra nos couleurs en mai 2022 en Italie.

Ce n’est plus une surprise pour personne, c’est bien Jérémie Makiese quireprésentera la Belgique au concoursEurovision de la chanson 2022 à Turin, en Italie.

Ce mercredi, l’artiste de 21 ans a dévoilé le titre avec lequel il défendra notre plat pays en mai prochain: "Miss you".

Jérémie Makiese n’est pas inconnu du grand public. À seulement 20 ans, il remportait en 2021 la 9ème édition de The Voice Belgique.

Le Bruxellois n’est pas un artiste ordinaire. Jérémie Makiese est animé par deux passions: la musique et le football. Et s’il a réussi dans la première, ce n’est certainement pas pour laisser la deuxième de côté: le chanteur vient également de signer un contrat d’un an en tant que gardien de but avec l’Excelsior Virton en D1B.

Jérémie Makiese est le fruit de l’histoire de notre pays. Né à Anvers de parents congolais, il déménagera pour vivre en région bruxelloise à l’âge de six ans. Parfait bilingue, l’artiste-footballeur est le candidat idéal pour représenter au mieux nos couleurs. On lui souhaite bonne m*rde!