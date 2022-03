Haversin: Galasso succédera à Trimboli

Le remplaçant de Damien Trimboli est connu à Haversin (P2B).

Le club cinacien, qui devra remplacer son coach Damien Trimboli qui s’en ira au Condrusien la saison prochaine, lui a trouvé un successeur en interne. C’est en effet le joueur John Galasso qui reprendra le flambeau "dans la continuité du travail effectué par Damien", précise à Haversin Frédéric Quinet. Son adjoint sera Guy Gerard, papa de Xavier, le gardien des Jaune et Noir. "Haversin remercie les candidats qui se sont présentés et leur souhaite le meilleur pour la prochaine saison", conclut le CQ haversinois, dont l’équipe première joue toujours les premiers rôles en P2B. Quelques jours après avoir perdu la 2e tranche "sur tapis vert" au profit de Profondeville et pour quelque 0,22 point, l’équipe est plus motivée que jamais à aller chercher la troisième…