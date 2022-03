Guerre en Ukraine: plus de 1200 civils tués à Marioupol en 9 jours de siège russe, plus d’un million d’enfants ukrainiens ont fui le pays

Invasion de l’armée russe en Ukraine: Unicef estime que plus d’un million d’enfants ukrainiens ont déjà fui le pays. Plus de 1200 civils ont été tués à Marioupol en 9 jours de siège russe, selon la mairie.

Plus d’un million d’enfants ont fui l’Ukraine en deux semaines depuis l’offensive russe dans le pays, selon un décompte de l’Unicef qui recense 7,5 mineurs dans le pays. Au moins 37 enfants ont été tués et 50 blessés dans le conflit, affirme la directrice Catherine Russell mercredi.

Elle a en outre dénoncé l’attaque d’un hôpital pédiatrique à Marioupol, théâtre d’âpres combats. "Je suis horrifiée par l’attaque perpétrée aujourd’hui contre une maternité à Marioupol, en Ukraine - une attaque à la suite de laquelle de jeunes enfants et des femmes en train d’accoucher se seraient retrouvés enterrés sous les décombres. Nous ne connaissons pas encore le nombre de victimes, mais nous craignons le pire", a-t-elle commenté.

L’organe onusien renouvelle son appel à un cessez-le-feu et juge" inadmissibles" les attaques "contre les civils et les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement et les écoles".

Lundi, l’Unicef assurait que des habitations, des écoles, des orphelinats et des hôpitaux avaient été pris pour cible dans les combats. "De nombreuses familles se terrent désormais dans des abris, des tunnels de métro ou des caves, parfois des heures durant. Les femmes accouchent dans des services de maternité de fortune qui disposent de fournitures médicales limitées".

En dépit d’un "environnement opérationnel en Ukraine extrêmement complexe", l’Unicef annonçait renforcer ses effectiffs sur place qui compte 135 dans le pays à ce jour. "Par ailleurs, des équipes mobiles de protection de l’enfance soutenues par l’UNICEF vont à la rencontre des enfants, où elles le peuvent, pour leur fournir un soutien psychosocial, ainsi que des services de santé mentale et de protection", assurait Mme Russell, lors du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation humanitaire en Ukraine

Plus de 1200 civils tués à Marioupol en 9 jours de siège russe, selon la mairie

Les neuf jours de siège russe sur le port stratégique de Marioupol dans le sud de l’Ukraine ont fait un total de 1.207 morts parmi les civils, a affirmé mercredi soir la mairie dans un court texte sur sa chaîne Telegram.

"Neuf jours. Neuf jours de blocus de Marioupol. Neuf jours de bombardement continu de la population civile. Neuf jours, un demi-million de gens vivant sans électricité, eau, chauffage ni communications. Neuf jours que la ville est coupée du monde extérieur. Neuf jours - 1.207 civils de Marioupol tués. Neuf jours de génocide de la population civile", écrit la mairie dans ce texte.

Interrogée par l’AFP, la présidence ukrainienne a confirmé ces informations: "Nous n’avons pas le chiffre exact, mais le chiffre provisoire est juste", a-t-elle indiqué.

"Nous ne pardonnerons jamais. Nous n’oublierons jamais, nous tenons bon, nous le peuple de Marioupol", indique encore la mairie alors que la ville subit de violents bombardements de l’armée russe, qui ont notamment touché mercredi un hôpital pédiatrique dans un complexe comprenant aussi une maternité.

Port clé ukrainien sur la mer d’Azov, cette ville industrielle comptait plus de 450.000 habitants avant le début de l’invasion russe le 24 février.

Quelque 35.000 civils évacués mercredi de villes ukrainiennes

Au moins 35.000 civils ont été évacués mercredi de plusieurs villes ukrainiennes assiégées, a annoncé le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky.

Le dirigeant a annoncé dans un message vidéo mercredi soir que des habitants des villes de Soumy, d’Enerhodar et de zones proches de la capitale Kiev avaient pu être évacués par trois couloirs humanitaires.

Il a dit espérer la poursuite des évacuations jeudi, avec l’ouverture de trois autres couloirs humanitaires à partir des villes de Marioupol, assiégée depuis neuf jours, de Volnovakha (sud-est) et d’Izioum (est).

Les évacuations sont intervenues après un accord mercredi entre Moscou et Kiev sur l’ouverture de corridors humanitaires, offrant un espoir aux civils piégés dans des villes bombardées.

Plus de 5.000 personnes avaient été évacuées la veille de Soumy, une ville de 250.000 habitants proche de la frontière russe. Mais des évacuations depuis la ville portuaire de Marioupol avaient échoué à plusieurs reprises ces jours derniers, Kiev et Moscou s’accusant mutuellement de ces échecs.

