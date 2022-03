Montignies, au bout du suspense

Après un match à rebondissements et bourré d’occasions, ce sont les sociétaires de P1 qui vont en finale.

Gerpinnes 1 – Montignies 1

(tirs au but: 3-5)

La demi-finale entre une formation qui joue le top en P2C et une autre qui se bat pour ne pas s’y retrouver à tenu toutes ses promesses. Du moins dans le scénario. Les Montagnards dominaient largement la première demi-hure et étaient vite récompensés. Après un poteau de Gaspard, Mesrouri surgissait suer un coup franc de Pedini pour porter les Carolos aux commandes.

Un but qui avait le don de réveiller les Gerpinnois, trop timorés jusque-là. Conduits par un Schellens en grande forme, les hommes de Juiseppe Di Maggio redressaient la tête. Toussaint mettait Duraot à contribution et, à la 25e, Contino passait la défense visiteuse en revue avant de pousser le ballon dans le but vite, pour la plus grande joie des nombreux supporters locaux.

Pedini aurait pu remettre Montignies aux commandes mais sa tentative échouait sur la base du cadre.

Rien ne change, même si…

Changement d’intensité à la reprise: plus de fautes et de duels, moins de constructions. Petit à petit, ce sont, même, les Gerpinnois qui prennent l’ascendant via Schellens, encore, Pasquale et Gentile. Mais, malgré un but annulé de Mesrouri et une dernière occasion de Duhoux, rien ne change et la place en finale va se jouer aux tirs au but. A ce petit jeu, ce sont les hommes de Thierry Briquet qui se montreront les plus adroits et convertissant leurs cinq tentatives. Le capitaine exemplaire, Philippart, trouvera le poteau sur la troisième tentative gerpinnoise et la belle aventure s’arrête. Elle aura duré deux ans…