Monceau en finale au terme des tirs au but

Monceau reste en lice pour un doublé coupe-championnat. Et retrouvera Montignies en finale.

Monceau 1 – Ransart 1

Tirs au but: 5-3

Arbitre: R. Ben Ahmed.

Cartes jaunes: Courtin, Bux, Servais, Fall.

Buts: Courtin (0-1, 28e), Prestifilippo (1-1, 33e)

MONCEAU: Eeckhout, Traore, Servais, Lissens, Mauro, Navona (45e Laurent), Bodson (45e Dehont), Noël (80e Willem), Prestifilippo, Mucci, (45e Befahy), Lambert (45e Laurent)

RANSART: Minsart, Dosogne, Venezia, Castellana (89e Yedoh), Fall, Courtin, Hemal (82e Gilliard), Steens, Crocco, Bux, Miceli

Le tifo moncellois donnait à cet avant match ce parfum de coupe si particulier et les vingt-deux acteurs s’employèrent à y mettre toute l’intensité. La première chaude alerte était à l’actif des visités, mais Minsart veillait au grain. Contre le cours du jeu et juste après avoir écopé d’un bristol jaune, Courtin coupait un centre au cordeau venu de la droite, pour propulser le cuir au fond des filets d’Eeckhout. À la demi-heure de jeu, Prestifilippo surgissait de la mêlée pour rétablir l’égalité dans ce match. La partie s’enflammait au rythme des tambours et pétards lancés par le public. Monsieur Ben Ahmed ramenait les deux équipes au vestiaire, sur ce score nul à la mi-temps.

Steens envoie Monceau en finale

Michel Dufour procédait à pas moins de quatre changements en début de seconde période. Ce sont pourtant les Cougars qui se créaient la première opportunité, sur un tir un peu trop croisé de Venezia. Le match était équilibré. La décision pouvait tomber dans un camp comme dans l’autre. Les Ransartois accentuaient la pression sur leur hôte au fur et à mesure que l’on avançait dans ce match. La partie se soldait sur un score nul et le botté des penaltys pour départager les deux équipes. Monceau se montrait meilleur à cet exercice et s’offrait sa finale (5-3)!

La fête du foot carolo

Le T1 moncellois ne bouait pas son plaisir: " Quand on connaît notre parcours de coupe difficile et le match particulier contre Le Roeulx on veut aller au bout. C’est aussi un bon match d’entraînement avant le déplacement de dimanche à Hornu, un match à enjeu pour la poursuite du titre. Ce qui compte ce soir, c’est le respect des deux équipes et la fête entre Carolos, prendre un verre tous ensemble après la rencontre. Pas de blessures à relever en plus, donc tout va bien."

Laurent Castellana, côté Ransartois estimait: "Ce fut un beau duel, nous ouvrons le score mais hélas, ils reviennent bien dans le match. En seconde période, nous dominons mais sans concrétiser. Puis c’est la loterie des tirs au buts et nous terminons l’épreuve invaincus, mais éliminés. Priorité au championnat à présent."