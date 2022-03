Playoffs 2: le Sporting Charleroi y est presque

Sauf écroulement intégral lors des quatre dernières journées, les Zèbres seront en "Europe playoffs". Analyse du sprint final.

Charleroi: déjà officiel ce week-end?

Selon les résultats de ce week-end, Charleroi pourrait devoir tirer un trait définitif sur le top 4. Cependant, il pourrait tout aussi bien valider son ticket pour les playoffs 2, l’objectif plus raisonnable, désormais, pour les Zèbres.

Ce sera le cas dès ce week-end s’il gagne à Malines, que le Cercle Bruges et OHL s’inclinent et si Saint-Trond ne bat pas Genk. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, ce sera partie remise.

Il n’empêche, avec 47 points à quatre matchs du terme de la phase classique, il faudrait un fameux trou d’air pour que l’équipe de Edward Still n’en soit pas.

Alors, question : quels sont encore les adversaires crédibles du Sporting dans la course au top 8?

Tour d’horizon. IPM

Genk doit conclure

Les Limbourgeois ont eu chaud, samedi dernier, au Cercle Bruges. Ils y ont remonté deux buts pour arracher un partage qui, mine de rien, vaut son pesant de cacahuètes (2-2). S’ils s’étaient inclinés, leur avance au classement ne serait pas aujourd’hui de cinq mais de deux points seulement. Peut-être un tournant dans la saison de Genk. Avec ce petit matelas, et même si elle est régulièrement branchée sur courant alternatif, cette équipe – tout de même bourrée de qualités et d’expérience – devrait être en mesure de gérer ses quatre derniers matchs pour composter son billet pour les "Europe playoffs".

Cercle Bruges : permission de rêver

Qui aurait misé sur leur candidature aux playoffs 2? Après les quinze premières journées, le Cercle Bruges n’avait décroché que deux victoires. Ce qui a coûté son poste à l’entraîneur Yves Vanderhaeghe, grossièrement remercié au sortir d’une… victoire contre Malines, le 27 novembre (3-1), quelques jours après le décès de son papa. Dans la foulée, force est de reconnaître que la nomination de l’Autrichien Dominik Thalhammer a boosté les Brugeois, qui ont engrangé 21 points sur 24 avant la fin janvier.

Depuis lors, c’est un peu moins linéaire. Mais les intentions de jeu, le talent de certains joueurs – dont un Matondo en grande forme – et les deux derniers partages, contre Malines et Genk, leur laissent la permission de rêver. Le hic, c’est que leur fin de calendrier est plutôt costaude contre des équipes qui ont encore toutes quelque chose à jouer – ou au moins à espérer.

OHL : trois points bienvenus

Mardi, en actant le forfait de Malines – qui avait refusé de se déplacer mi-janvier à Den Dreef en estimant pouvoir activer le protocole Covid – la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) a offert une véritable bouffée d’oxygène bienvenue aux Louvanistes. Mais l’inconstance des hommes de Marc Brys, qui restent sur un maigre bilan de 1 point sur 9 au pire moment, risque quand même de leur être fatale dans ce sprint final.

Saint-Trond doit marquer plus

Les Canaris ont retrouvé des couleurs après une période de turbulences entre joueurs et supporters, fin janvier. Ils restent sur cinq matchs sans défaite (3 victoires, 2 partages), en bonne partie grâce à leur solidité défensive. On constate que Saint-Trond (38) a, comme le Cercle (38) et Courtrai (39), encaissé moins de buts que trois des quatre équipes actuellement dans le top 8 (Malines 49, Charleroi 40 et Genk 43). Le problème se situe dans l’autre rectangle. Le STVV marque trop peu (seulement 33 buts en 30 matchs) et est trop souvent dépendant de Christian Brüls (6 buts, 5 assists).

Courtrai : mission impossible

C’est simple : après une victoire sur les dix derniers matchs, les Kerels sont contraints à l’exploit, tout en croisant les doigts. Si une qualification pour les playoffs 2 est mathématiquement possible, dans les faits, personne n’est dupe, d’autant que le calendrier restant est périlleux.