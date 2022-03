La relation a été émalillée de plusieurs scènes de violence. New Africa - stock.adobe.com

Le prévenu est poursuivi pour au moins cinq faits de violence conjugale, en 2021, envers sa compagne. Le tout sur fond de consommation d’alcool.

Originaire de Gosselies, le prévenu s’est installé à Viroinval il y a un an et demi. "Pour effacer mon passé et être au calme", dit-il. Sa rencontre avec ...