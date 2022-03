Charleroi surclasse Anvers à domicile

Pour leur dernier match à domicile lors de cette phase classique du championnat, les Dauphines ont régalé leur public!

Charleroi 3 – Anvers 0

25-15,25-13, 25-19

Les Dauphines ont livré une prestation presque parfaite face à une formation flamande qui n’a jamais vraiment pu faire douter les joueuses locales.

Dans le premier set, la coach anversoise avait déjà utilisé ses deux temps morts à 11-5. A 12-5, elle effectuait déjà un changement… Mais, rien n’a changé dans le jeu. Les défenses de Marine Hannaert n’y étaient pas pour rien. La libéro carolo se trouvait une nouvelle fois dans un grand jour. C’était rapidement 15-6. Le bloc local était bien en place et les filles de Dimitri Piraux déroulaient.

On voyait mal ce qui pouvait arriver aux Moncelloises dans cette première manche. De fait, elles s’imposaient sur le score assez sévère de 25-15. Il s’agissait alors de rester concentrées. Les Dauphines ont parfois pêché dans la concrétisation des manches suivant un set "facile". Il n’en fut rien.

Les Carolos étaient bien en place et la deuxième manche était encore plus rapide que la première. Les Moncelloises étaient offensives et elles poussaient la formation adverse à rendre beaucoup de balles libres. Les joueuses de Dimitri Piraux en profitaient donc pour concrétiser. C’était 15-9 quand la coach flamande prenait son premier temps mort. Rien ne venait ternir le nuage sur lequel se trouvaient les Dauphines. Le marquoir indiquait un 25-13 bien tassé. Les Hennuyères allaient-elles tenir la cadence? Rien n’était moins sûr. En effet, le troisième set fut plus disputé. À 9 partout, les Dauphines mettaient moins de pression sur leur adversaire. Cela s’en ressentait sur le score. Qu’à cela ne tienne, les Carolos se reprenaient et menaient 18-12. Anvers perdait pied avant d’effectuer une petite remontée. Cela n’était pas suffisant pour inquiéter les sociétaires de Ballens.

Ce mercredi, les Dauphines ont littéralement surfé sur la vague du succès!