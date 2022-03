Farid répond à votre question météo: temps plus mitigé ce week-end mais la (grande) douceur revient dès le début de semaine prochaine

La question du jour à Farid est celle d’Amélie de Tournai (Hainaut): "Salut Farid, je participe à une balade d’ancêtres dans le pays des collines au départ de Moustier ce samedi. Penses-tu qu’on sera épargnés par la pluie? Merci d’avance!" Farid répond et donne son bulletin complet.

Salut Amélie, c’est vrai qu’on attend une météo plus mitigée ce samedi après la grande douceur ensoleillée de mercredi et jeudi. Vendredi verra une perturbation arriver fin de journée sur l’ouest et la région donnant 1-3 L de pluie maximum. Elle pourra onduler ce samedi avec quelques précipitations sur le sud puis sur le centre et l’ouest l’après-midi.

Je n’attends pas grand-chose mais tout de même quelques bruines qui pour moi ne gêneront pas la balade à condition d’avoir une petite veste. Il fera assez doux avec 11 à 13°C et peu venteux, ce qui fait que ça sera loin d’être catastrophique.

De plus, un décalage est encore possible à J-3 mais à priori, il fera un peu plus gris et humide. Bonne nouvelle, la grande douceur revient la semaine prochaine!

Et sur le reste du pays?

Encore une superbe journée aux allures de printemps à la faveur d’un anticyclone centré sur les pays baltes. Cette zone de hautes pressions dirigera un flux de sud-est de + en + doux en altitude. Côté ciel, le soleil devrait s’imposer du matin au soir et ne tolérera que quelques cirrus très timides sur la frontière française et les Flandres. En effet, une nouvelle perturbation venant du nord-ouest de la France viendra se casser la poire sur l’anticyclone qui fait bloc.

L’après-midi, beaucoup de soleil sur tout le pays et le ciel devrait rester bleu dans une douceur assez dingue pour un début mars. Comptez 11°C sur les sommets et jusque 15 à 16°C sur le centre voire une pointe à 17°C de Mons à Tournai! L’ambiance sera printanière avec un vent de sud-est ne dépassant pas 25 km/h. Attention aux premiers coups de soleil puisque l’indice UV sera compris entre 3 et 4. En soirée, rien à signaler et un ciel bien dégagé.