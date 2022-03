Débat sur l’obligation vaccinale: au final, un pétard mouillé

Les débats sur l’obligation vaccinale et le CST se sont clôturés à la Chambre. Sans aboutir à des résultats concrets à ce stade, alors que les avis divergent encore entre partis politiques.

Ce devait être un moment important de démocratie parlementaire, sur les sujets sensibles de l’obligation et du pass sanitaire (ou vaccinal). Conformément à la volonté des partis de la Vivaldi, la Chambre, à travers sa commission Santé, s’est saisie de la problématique ces dernières semaines, en auditionnant une bonne trentaine d’experts d’horizons divers.

La procédure s’achevait hier, au moyen d’un débat permettant à chaque groupe politique d’exprimer sa vision, à l’aune des éclairages apportés. Un exercice important et riche enseignements, se sont accordés à dire l’ensemble des partis. Mais qui n’aboutit pas à ce stade sur la moindre décision, pas plus que sur la rédaction de recommandations claires ou d’une motion émanant de la commission. Tout au plus, un rapport reprenant les différentes prises de position, ce qui est bien trop peu eu égard à l’importance du travail accompli, dénoncent dans l’opposition le cdH, DéFI et la N-VA.

"Je suis persuadée qu’un socle commun de recommandations issues de toutes les auditions est possible. Pas jusqu’au dernier détail, mais des grandes lignes importantes pour l’avenir", au cas où de futures situations épidémiques nécessiteraient le retour en force de ces questions, proposait Catherine Fonck (cdH) hier. Elle tentera d’ailleurs de convaincre les partis de la majorité de concocter ensemble un tel document, lors d’une prochaine commission Santé. En vain?

Le contexte a changé

Plusieurs formations et présidents de partis plaidaient clairement, fin 2021, pour l’instauration de l’obligation vaccinale. Dans un rapport remis aux membres du Codeco et à la Chambre mi-janvier, le commissaire Corona, Pedro Facon, penchait plutôt pour un pass vaccinal, qu’il baptisait "Certificat corona".

Mais le contexte a sensiblement changé, avec l’avènement du variant Omicron et la nette accalmie que nous venons de traverser. Le "momentum" est passé pour l’instauration de l’obligation ou d’un pass vaccinal, de l’avis de tous.

Surtout, les experts entendus à la Chambre, qu’ils soient spécialisés dans les matières médicales, juridiques, éthiques ou autres, ont dans leur grande majorité émis de sérieuses réserves, ou se sont au minimum montrés très nuancés sur l’opportunité de déployer de telles mesures.

Méfions-nous de la douce accoutumance aux mesures d’exception.

Au final, les débats de ce mardi auront démontré qu’à l’intérieur même de la Vivaldi, des sensibilités différentes s’affichent encore. Ainsi, le MR et Écolo se sont exprimés contre l’instauration de l’obligation vaccinale ou d’un pass sanitaire. La députée Laurence Hennuy (Écolo) plaide pour un renforcement de la première ligne de soins, Daniel Bacquelaine (MR) demandant également la suppression pure et simple du Covid Safe Ticket. "Méfions-nous de la douce accoutumance aux mesures d’exception, qui risquent de venir la règle", prévient le libéral. Robby De Caluwé (Open Vld) s’est lui aussi montré défavorable au maintien du système du CST.

D’autres, comme le PS et le CD&V, insistent sur le fait que ce long exercice permettra de décider en connaissance de cause, en cas de nouvelle crise épidémique. "Il n’y a pas de solution clé-sur-porte à apporter pour le futur, mais nous disposons des lignes directrices si la situation devait se représenter", résume Laurence Zanchetta (PS). Seul Vooruit, parti du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, s’est exprimé en faveur d’un pass vaccinal à ressortir de la "boîte à outils" en cas de nécessité.

Dans l’opposition, PTB, N-VA et Vlaams Belang souhaitent un enterrement en bonne et due forme de l’obligation vaccinale et du CST ou pass vaccinal. Le cdH demande quant à lui une "évaluation scientifique rigoureuse du CST, qui n’a jamais été faite", dixit Catherine Fonck, avant de décider s’il faut le jeter définitivement à la poubelle ou non.