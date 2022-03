Les Portugais, Pellet, Floc’h, Pierre Lemaitre: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du 10 mars

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un focus sur l’immigration portugaise, le Prix Raymond Leblanc de la jeune création et une adaptation (réussie) de Jules Verne, Entre autres plaisirs. Bonnes lectures

1 Les Portugais

Les Arènes - Le résumé de l’éditeur

À dix-huit ans, Mario s’enfuit du Portugal dans le coffre d’une vieille voiture. Lâché par son passeur à la frontière franco-espagnole, il rencontre Nel.

Avec ce jeune compatriote, il va découvrir la vie aventureuse des émigrés dans un bidonville de la région parisienne: travail sur les chantiers, soirées arrosées au vinho verde, drague, combines…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUTHENTIQUE

Un roman graphique inspiré de (entre autres) l’histoire familiale d’Olivier Afonso, et qui donne à voir une autre image de l’immigration portugaise, pas uniquement faite de maçons, de concierges et de femmes de ménage.

Mais aussi un ouvrage qui peut se lire au premier degré, sans conscience de sa charge historique. Passionnant et authentique.

+ À LIRE AUSSI | L’interview d’Olivier Afonso

Les Arènes BD Afonso/Ottenwaelter, 136 p., 21.90€.

2 La Promotion

Futuropolis - Le résumé de l’éditeur

Léo, 26 ans, a passé son enfance dans un foyer d’accueil à Bruxelles. Il travaille maintenant dans une station-service situé à quelques kilomètres de la capitale. Il fait ce travail depuis qu’il a quitté le foyer à l’âge de 18 ans.

Il vit avec Souade, sa copine, qui travaille dans les assurances et qui vient d’obtenir une promotion qui lui permettrait de partir travailler dans le sud de la France. Mais Léo n’a ni l’envie ni le courage de quitter sa ville, son appartement et son travail.

La situation devient de plus en plus tendue au sein du couple et Léo voit son quotidien se désagréger doucement. Sa rencontre avec une famille Rom, installée dans un camp à côté de l’aire d’autoroute où il travaille, va le pousser à avancer.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SENSIBLE

Prix Raymond Leblanc de la 1re création, ce roman graphique voit un jeune adulte, qui a grandi en foyer, hésiter quant à la suite à donner à sa vie quand sa compagne reçoit une promotion qui va les envoyer loin de leurs repères.

Grandir encore ou végéter? Le choix est difficile, le récit sensible.

Futuropolis Victor Pellet, 128 p., 20€.

3 S’en fout la Mort

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Octobre 2001, un mois après la chute des Twin Towers. Nous sommes en Guinée, bien loin de New York. Géant n’a qu’une seule obsession: sortir les enfants des rues de Conakry d’une misère qu’il a lui-même connue en réunissant suffisamment d’argent pour construire des orphelinats.

Pour y parvenir, il est prêt à tout, y compris à accepter certaines compromissions auxquelles, son entreprise de fabrication de pirogues et de transport maritime de personnes, se prête bien. C’est ainsi qu’il se retrouve à embarquer sur une pirogue de grande taille huit personnes, toutes prêtes à payer cher pour quitter la Guinée…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LONGUET

Sans lien avec le film de Claire Denis, Floc’h nous entraîne en Guinée auprès d’un passeur éthique, qui fait ce qu’il dit, amené à convoyer une population diverse. Ses intentions sont nobles mais le voilà rattrapé par son passé et la poudrière politique qu’est le présent.

Thriller social inattendu mais longuet.

Sarbacane Floc’h, 144p., 22,50€

4 Un capitaine de 15 ans

Vents d’Ouest - Le résumé de l’éditeur

1873, Nouvelle-Zélande. Alors que la chasse à la baleine approche de son sinistre âge d’or, le capitaine Hull ne sait déjà plus où trouver ces grands mammifères marins. Après deux mois de chasse infructueuse, son navire, le Pilgrim, entre dans la baie d’Auckland.

Frustré par cette mauvaise pêche qui met à mal sa réputation, il se réengage, à peine le pied au sol, pour une mission à l’apparente simplicité. Il doit mener à San Francisco la femme et le fils du riche armateur James W. Weldon ainsi que son cousin, un amusant personnage à moitié fou, à moitié savant.

Tandis que la balade de santé n’est bouleversée que par les aléas d’un quotidien marin, la trajectoire de cette gentille traversée bascule définitivement le jour où, au loin, une baleine apparaît.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MODERNE

1873. Un baleinier néo-zélandais met le cap pour Boston. Sa mission: y amener la femme et le fils d’un riche armateur.

Mais les éléments seront contraires… et c’est le mousse de 15 ans qui va se trouver propulsé capitaine. Jules Verne adapté… et trahi juste comme il faut pour le rendre moderne.

Vents d’Ouest Brrémaud/Picaud, 48 p., 14.50€.

5 Frans MasereeL

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Né en 1889, Frans Masereel est un artiste belge, fortement marqué par les deux guerres mondiales.

Pacifiste, antimilitariste, humaniste, il fréquente l’intelligentsia européenne de l’entre deux guerre, illustrant de son style inimitable des textes d’Émile Zola, Stefan Zweig, Thomas Mann…

Ami du peintre allemand George Grosz, il commence à publier ses "romans en gravure" en 1918, en Suisse, et ne cessera, jusqu’à sa mort en 1972, d’utiliser la gravure sur bois comme moyen d’expression privilégié.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GÂCHIS

Il fallait bien un jour que le roman graphique rende hommage au papa du roman muet.

Voilà donc Voloj et Sulaiman qui le font à l’économie de mots mais pas de dessins indigents, en gros plan, sous un trait très gras. Un laid gâchis.

Casterman Voloj/Sulaiman, 320p., 22€

6 Cet amour

La Boîte à Bulles - Le résumé de l’éditeur

Pour évoquer l’amour toxique qu’elle a vécu, sa dépendance piégeuse à l’autre, Valentine Safatly n’a pas eu envie de recourir aux cris, lamentations, invectives. Elle a préféré parler d’amour – car ce fut avant tout un amour extrêmement puissant.

Tombée sous le charme d’un homme de seize ans son aîné, Valentine s’enfonce dans une idylle passionnelle qui va la transformer. Tiraillée entre les études et sa nouvelle vie de famille, elle prend peu à peu ses distances avec ses amies, puis ses passions, et ceci jusqu’à se perdre elle-même.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSPIRANT

Dans le minimalisme, le sens et la force du détail, Valentine Safatly étudie le malaise d’un amour toxique que son héroïne s’efforce de considérer comme normal. Jusqu’au déclic, le sursaut. Oui, elle mérite mieux et doit se réaliser pour elle-même.

Un témoignage doux et inspirant.

La Boîte à Bulles Safatly, 128p., 16€

7 Cadres noirs

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

Alain Delambre est un cadre de 57 ans anéanti par quatre années de chômage sans espoir. Il s’engage corps et âme dans cette lutte pour regagner sa dignité.

S’il se rendait soudain compte que les dés sont pipés, sa fureur serait sans limite.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCEPTION

On peine vraiment à retrouver des morceaux du roman de Pierre Lemaitre ici adapté. Le dessin est certes élégant, mais le récit, la descente aux enfers d’un ex-cadre au chômage obligé de jouer le sale jeu d’un futur (?) employeur, est par trop éparpillé.

Une déception.

Rue de Sèvres Bertho/Liotti, 72 p., 16€.

8 Ficanasse, détective privé (T.1)

Michel Lafon BD - Le résumé de l’éditeur

Ficanasse, détective privé, autodidacte et baroudeur a un but dans la vie: découvrir la vérité.

Maitre Chouchouka, une avocate parisienne et Max, un ancien commissaire de police, lui confient des missions qu’il s’emploie de son mieux à réussir avec l’aide de son fidèle assistant Théo. De Saint-Tropez à Perros-Guirec, de Monaco au Touquet, Ficanasse se retrouve malgré lui dans des situations rocambolesques qui le rendent drôle et attachant.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BANAL

Détective privé à la ville, Fabrice Lehman s’est dit que son expérience monterait bien sur les planches.

Mauvaise intuition. Avec Jack Domon, il livre, entre les fautes d’orthographe, un album à gags, souvent sans chute, et d’une banalité…

Déjà redondant alors que ce n’est que le premier tome.

Michel Lafon BD Lehmann, 48p., 12,95€

9 Island – Techniques de survie

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Qui n’a jamais rêvé de vivre des aventures façon Robinson Crusoé?

Grâce aux bricolages et aux tutos d’Alex, Faiza, Dieter et Charly, vous serez bientôt capables d’allumer un feu à l’aide d’une canette de soda, de prévoir la météo en regardant la forme des nuages, de filtrer de l’eau avec une chaussette, de transformer un simple pantalon en sac à dos, ou encore de fabriquer une douche (et du shampoing)!

Autant d’astuces surprenantes que d’occasions de vous amuser! Il faut dire qu’en matière de bêtises et de maladresses, Alex’et ses amis savent aussi faire preuve de créativité!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUPERCHERIE (?)

Bricolages et tutos accompagnent cette déclinaison "koh-lantesque" de la série originelle (déjà pas dingue). Et c’est peut-être bien le seul réel intérêt de la chose, tant les gags qui les encadrent sont bas de plafond. Une supercherie, presque.

Survivre à cet album, ce sera déjà très bien.