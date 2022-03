La réponse humoristique du Palais royal à un message de Julien Doré envoyé au roi Philippe

Julien Doré a fait parler de lui en Belgique. Le chanteur français a envoyé un message sur Instagram à destination… du roi Philippe! Et le Palais royal n’a pas manqué de lui répondre tout en humour.

C’est une réponse à la belge que ne sera pas près d’oublier Julien Doré!

Le chanteur français de 39 ans doit se produire sur la scène de Forest National ces 19 et 20 mars. Il n’avait cependant pas pensé au baromètre corona en vigueur en Belgique.

Le 3 mars, il décide d’envoyer un message sur Instagram au compte officiel du Palais royal, et s’adresse directement au roi Philippe.

Instagram - Capture d’écran

Il y dénonce le code orange, alors en vigueur, ne permettant de remplir qu’à 75% les salles de concert. "Le blem c’est que les 19 et 20 le public belge et moi-même on va être à 100% (en nombre déjà) et aussi en chaleur humaine", fait remarquer l’artiste. En s’adressant directement au souverain belge, Julien Doré espère qu’une solution à son problème sera rapidement trouvée.

La réponse ne tardera pas à arriver. Le lendemain, le code jaune est validé par le Codeco, signifiant la fin des jauges pour les salles de spectacles.

Le Palais royal lui annonce donc la bonne nouvelle, en s’alignant sur le même ton humoristique que l’artiste.

L’humour est tellement précieux bordel, tellement 💕 Merci pour cette réponse pleine de finesse & de drôlerie qui fait tant de bien 👑🇧🇪 pic.twitter.com/lIx4TckpFZ — Golden Julien (@jdoreofficiel) March 4, 2022

La réponse a beaucoup amusé Julien Doré, qui n’a pas hésité à la partager. "L’humour est tellement précieux bordel, tellement. Merci pour cette réponse pleine de finesse & de drôlerie qui fait tant de bien", a-t-il commenté.