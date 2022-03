Xavi ne "voit pas" le Barça "comme l’un des favoris" de la Ligue Europa

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a insisté mercredi sur le fait que son club n’était qu’un des "candidats" à la victoire finale en Ligue Europa et que d’autres clubs comme Séville étaient "plus favoris", avant le huitième de finale aller du Barça contre Galatasaray jeudi.

"Je ne nous vois pas comme l’un des favoris, nous ne connaissons pas la compétition, nous ne l’avons jamais gagnée, Séville est plus favori que nous. Nous sommes l’un des candidats", a jugé Xavi en conférence de presse d’avant-match au Camp Nou.

Le premier grand objectif est d’être en Ligue des champions l’année prochaine

"Le premier grand objectif est d’être en Ligue des champions l’année prochaine, et (pour cela) nous pouvons soit gagner la Ligue Europa soit bien travailler en championnat", a rappelé l’ancien milieu de terrain. "La Ligue Europa n’est qu’un espoir pour nous, mais c’est en championnat que l’on peut voir où on en est vraiment".

Eliminé dès la phase de groupe de la Ligue des champions pour la première fois depuis plus de vingt ans, le club catalan est actuellement troisième de Liga avec seulement deux points d’avance sur le Betis Séville - mais un match de retard.

Reversée en Ligue Europa, l’équipe blaugrana a éliminé au tour précédent l’un des favoris, Naples, battu 4-2 au stade Diego Maradona après le nul de l’aller au Camp Nou.

"Nous nous sommes sentis très bien contre Naples (lors du barrage pour une place en huitième de finale). Nous sommes dans une très bonne dynamique et nous ne voulons pas en sortir. Nous devons continuer à créer des occasions en jouant bien, aller de l’avant en attaque et obtenir un bon résultat à domicile", estime Xavi.

Un œil attentif sur Messi et le PSG

L’entraîneur blaugrana a également déclaré qu’il regarderait le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, mercredi soir. "Je vais regarder et apprécier le match. Ce qui est dommage, c’est que nous ne serons pas en Ligue des champions. C’est un grand match, et que la meilleure équipe gagne", a commenté Xavi, interrogé sur la présence de Leo Messi au stade Santiago Bernabeu avec le PSG.

"Je souhaite le meilleur à Ney (Neymar) et Messi, que la meilleure équipe gagne, mais si Ney et Messi peuvent gagner, tant mieux", a-t-il souhaité, évoquant son amitié avec les deux joueurs parisiens.