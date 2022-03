Malgré son cancer, Florent Pagny remonte sur scène pour la bonne cause: "Je peux encore chanter"

Atteint d’un cancer, le chanteur français Florent Pagny a retrouvé la scène pour afficher son soutien au peuple ukrainien face à l’invasion de la Russie lors d’une soirée caritative sur France 2.

Quelques semaines après avoir révélé être atteint d’un cancer des poumons et annulé sa tournée, Florent Pagny a effectué son grand retour sur scène ce mardi soir. Le chanteur français a fait une apparition remarquée sur France 2 lors d’un grand concert caritatif en soutien au peuple ukrainien, intitulé "Unis pour l’Ukraine".

L’interprète de "Savoir Aimer", qui suit d‘intenses séances de chimiothérapie, s’est présenté sur scène le crâne rasé pour interpréter sa chanson "Y’a pas un homme qui soit né pour ça".

Une prestation qui a ému de nombreux téléspectateurs. Ceux-ci ont tenu à lui adresser leur soutien sur les réseaux sociaux.

Des frissons de voir Florent Pagny comme ça. Quelle force et courage de venir malgré la maladie 💪🏻#UnisPourlUkraine — Aude (@Aude_dlvrt) March 8, 2022

Big Respect à @florentpagny qui n'a pas hésité à remonter sur scène à l'émission France 2 #UnisPourlUkraine malgrés son cancer hier soir 🙏🤲 On lui souhaite un prompt rétablissement et beaucoup de courage ??💪🎤🎙#florentpagny #france2 #UnisPourlUkraine pic.twitter.com/0o3pOWFAPQ — Salim La Rime (@Salimlarime) March 9, 2022

Il n’y aura jamais de mots assez fort pour lui …

lui qui se bat pour les autres …

🙌 Florent Pagny #UnisPourlUkraine

🇺🇦 pic.twitter.com/UgLktg9CLi — 𝘾𝘼𝙎𝙎𝙄𝙀 🍥 Oneundiscovered ? 🎻🎹🎸🥁 (@oneundiscover) March 8, 2022

Sur le plateau de France 2, le chanteur de 60 ans a expliqué à Nagui que participer à ce concert pour l’Ukraine était une évidence pour lui malgré sa santé fragile.

"J’avais une journée libre. C’était surtout pour la bonne cause et c’est tellement triste. Dès que le producteur envoie ce message en me disant: ‘Est-ce que tu serais en forme pour venir soutenir ce qui se passe et attirer un peu l’attention sur le fait qu’on a besoin de dons?’ Tu fais: ‘Ben, oui, je serai là. Je peux encore chanter’", a expliqué Florent Pagny, en ajoutant qu’il envoyait des messages d’amour au peuple ukrainien.

Parmi les autres chanteurs engagés pour l’Ukraine, on retrouvait notamment Pascal Obispo, Barbara Pravi, Indochine, Clara Luciani, Zazie, Julien Clerc, Indochine ou Eddy de Pretto.