Lady Gaga de retour en Europe cet été avec son concert "The Chromatica Ball"

Lady Gaga revient en Europe cet été avec The Chromatica Ball , sa sixième tournée internationale. La star américaine se produira chez nos voisins, sans passer par la Belgique. Voici où aller la voir en concert.

Fan de Lady Gaga? On a une bonne nouvelle pour vous! La star de la pop revient en Europe.

Reportée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid, sa tournée The Chromatica Ball est (enfin) programmée pour juillet 2022 dans plusieurs grandes villes européennes.

Petite déception toutefois, puisque la star américaine de 35 ans ne passera pas par la Belgique.

Sur les quatorze dates prévues dans le cadre de cette sixième tournée internationale de la chanteuse, six se dérouleront sur le sol européen. L’interprète de Just Dance posera ses valises à Düsseldorf (Allemagne) le 17 juillet et terminera son épopée européenne le 30 juillet à Londres (Angleterre).

Quels seront les concerts les plus proches de chez nous? Düsseldorf le 17 juillet, Paris (Stade de France) le 24 juillet, Arnhem (Pays-Bas) le 26 juillet et Londres les 29 et 30 juillet prochain. Pour réserver votre/vos billet(s), c’est parICI.

Le dernier concert de la star américaine en Belgique date d’il y a un peu plus de quatre ans, le 22 janvier 2018, où Lady Gaga avait enflammé le Sportpaleis d’Anvers dans le cadre de sa tournée Joanne World Tour.