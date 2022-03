Présidentielle 2022: de Pécresse à Poutou, quel est le patrimoine des 12 candidats? (infographie)

Comme le veut la loi, les 12 candidats à l’élection présidentielle française ont déclaré leur patrimoine financier. C’est l’occasion de se pencher sur la fortune et les biens de chacun d’entre eux.

Environ un demi-million d’euros de patrimoine net pour Emmanuel Macron (LREM), quelque 1,2 million pour Marine Le Pen (RN), 4,2 pour Éric Zemmour (Reconquête!) et 9,7 pour Valérie Pécresse (LR): les déclarations des biens et participations des candidats à l’Élysée ont été dévoilées mardi par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Outre ces quatre premiers candidats dans les sondages, les suivants ont déclaré près d’1,4 million pour Jean-Luc Mélenchon (LFI), 412.000 pour Yannick Jadot (EELV), 220.000 pour Fabien Roussel (PC), 575.000 pour Anne Hidalgo (PS), quelque deux millions d’euros pour Nicolas Dupont-Aignan (DLF), environ 630.000 euros pour Jean Lassalle (Résistons), 219.000 pour Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et enfin 122.000 euros pour Philippe Poutou (NPA).

Comptes, voitures, art: ce que disent les déclarations des candidats

Immobilier, biens supérieurs à 10.000 euros, voitures, comptes bancaires, mais aussi participations dans le capital de sociétés, dettes éventuelles, et encore activités professionnelles des cinq dernières années: chacun des 12 candidats a dû remplir ces rubriques et remettre ses déclarations, certifiées sur l’honneur, au Conseil constitutionnel avant vendredi soir dernier. C’était une des conditions, avec les 500 parrainages, pour pouvoir concourir au premier tour le 10 avril.

Au niveau des voitures, c’est étonnamment Philippe Poutou qui possède la plus chère. Achetée en 2020 pour 15.000 euros grâce à des "aides diverses" (pour un prix catalogue de 26.900 euros), la Peugeot 308 SW du candidat NPA a une valeur estimée actuellement à 22.500 euros, selon le site l’Argus. En ce qui concerne les autres candidats, Yannick Jadot roule en scooter électrique, tandis qu’Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron ne possèdent pas de véhicule à leur nom.

Valérie Pécresse (LR) est la plus fortunée des candidats. AFP Les déclarations des candidats permettent également de voir que Valérie Pécresse est une amatrice d’art. La candidate LR possède 3 œuvres d’art d’une valeur supérieure à 10.000 euros: une lithographie de Joan Miró, une peinture de Mitro et surtout, un tableau de Jean Hélion à 35.000 euros! De son côté, Nicolas Dupont-Aignan est propriétaire d’une sculpture de Denis Monfleur, estimée à 25.000 euros.

En ce qui concerne les biens immobiliers, Valérie Pécresse est la propriétaire de la maison la plus chère tandis que seuls trois candidats ne sont pas propriétaires: Emmanuel Macron (qui dispose de plusieurs logements de fonction en tant que président de la République), Yannick Jadot et Philippe Poutou.

Parmi les autres curiosités de ces déclarations, il est révélé que Marine le Pen a bénéficié d’un prêt d’un peu moins de 10,7 millions d’euros auprès d’une banque hongroise, avec une durée d’emprunt de 16 mois. De leur côté, Jean Lassalle et Eric Zemmour cumulent, respectivement, 5 et 4 emprunts.

On peut également citer le fait que Jean Lassalle soit le président bénévole de 7 organismes, que l’actuel chef de l’Etat recense 6 comptes en banque à son nom ou encore que Valérie Pécresse et Éric Zemmour soient les champions de l’assurance-vie.

Ces déclarations de patrimoine et d’intérêts sont disponibles sur le site de la HATVP.

Des déclarations de patrimoine révélées au public pour la 2e fois

Ce n’est pas la première fois que les patrimoines des candidats à la présidentielle sont révélés, le premier exercice remontant à 2017. Mais c’est une première pour le recueil et la publication de leurs déclarations d’intérêts et d’activités, en vertu de la loi de moralisation de la vie publique de 2017.

Les Sages ont transmis ces déclarations à la HATVP, chargée de les publier (hors adresses personnelles et noms des conjoints) mais pas de les contrôler, pour ne pas "porter atteinte à l’égalité devant le suffrage".

Cependant, 10 des 12 candidats ont de fait déjà été soumis au contrôle de la Haute autorité, instance indépendante créée par les lois sur la transparence post-Cahuzac de 2013 et présidée par Didier Migaud.

Emmanuel Macron a déjà remis une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat et la HATVP a jugé que sa variation depuis son entrée à l’Élysée en 2017 ne présentait "pas de caractère anormal".

En outre, Fabien Roussel, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan ont été contrôlés pour leurs mandats de députés notamment, Yannick Jadot en tant qu’eurodéputé, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo comme présidentes de région. Les déclarations de patrimoine de Philippe Poutou et Nathalie Arthaud avaient elles déjà été publiées en 2017 puisqu’ils étaient déjà candidats.

L’ensemble de ces déclarations des candidats restera en ligne sur le site de la HATVP jusqu’aux résultats du premier tour, puis seules les déclarations des deux finalistes apparaîtront. La déclaration du vainqueur demeurera consultable jusqu’à la fin de son mandat.

Jusqu’en 2012, les déclarations patrimoniales des candidats étaient déposées sous pli scellé au Conseil constitutionnel, mais seule celle du candidat élu était publiée au Journal officiel.