U15 ACFF: Les Vedrinois face à un redoutable adversaire

En U15 ACFF play-off 1, les Bleuets de Ciney ont dominé (5-2) les Vedrinois d’Arquet. Menés, les visités ont renversé la vapeur par Hugo Legrand, sur un magnifique coup franc d’Amédeo Scardina (1-1). Le passeur s’est ensuite mué en buteur (2-1, score au repos).

En seconde période, Alessandro Lottin, auteur d’un doublé, a tué tout suspense (4-1). Arthur Burlet a enfoncé le clou sur une frappe splendide des trente mètres.

Samedi (14h), les Condrusiens défieront Bas-Oha. "Troisièmes au classement, nos invités ont la meilleure défense du championnat, précise le formateur cinacien Maxime Landrecy. Ce match s’annonce plaisant. Nous essaierons d’accomplir un 9 sur 9 qui nous permettrait de revenir à un point et de nous donner un bon bol d’air dans le fond du classement."

"Une belle rencontre et un derby comme on les aime, précise le formateur vedrinois Nicolas Masson. Je retiens la première mi temps, positive, mais je suis très déçu de notre seconde période, la plus mauvaise depuis le début des PO."

Samedi (11h30), les Vedrinois recevront Montignies. "La tâche sera à nouveau difficile face à un très bon adversaire. Le plus important est de continuer à bosser sans nous focaliser sur nos derniers résultats. Nous devons reprendre du plaisir, ne pas nous sous-estimer et faire confiance en nos qualités premières. Nous devons régler notre gros problème d’efficacité et de lucidité en zone de finition et arrêter d’offrir des cadeaux. Sans cela, nous aurions une dizaine de points en plus. Nous devons faire face à la réalité et vaincre notre adversaire le plus redoutable: nous-mêmes. Chaque rencontre apporte son lot de vérité et reste un bel apprentissage dans une formation qui apporte des expériences positives pour la suite et l’avenir sportif."