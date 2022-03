U13 ACFF: Les Meutois appliqués face à un Arquet en progrès

En U13 Interprovinciaux ACFF A/1, les Verts de Meux ont pris la mesure (1-0) des Vedrinois d’Arquet. "Notre première mi-temps fut sérieuse, précise le formateur local Quentin François. Arquet s’est montré dangereux en contre. Il a fallu l’attention et l’application de ma défense et de mon gardien pour éviter de nous faire piéger." Après s’être créé plusieurs situations dangereuses, les Verts ont trouvé la faille sur un superbe but de Noé Hardy. En seconde période, les visités, bien en place, n’ont pratiquement rien concédé à leurs invités. "La semaine prochaine, nous nous rendrons dans les superbes installations de la RAAL La Louvière pour un match intéressant contre une équipe qui prône le beau jeu", se réjouit le formateur meuti.

"Nous avions préparé ce derby comme les autres matches, en insistant sur un esprit d’engagement et de la volonté, rappelle le formateur vedrinois Marc Palmaerts. Nous avons vu de l’engagement, des duels, de la combativité avec des fautes de chaque équipe et un merveilleux temps ensoleillé. Mon meneur de jeu Dion Tershana est bien revenu suite à son absence de trois mois pour une blessure de croissance. Il nous apporte sérénité, bon mental et calme dans l’équipe. Merci également aux trois joueurs de l’équipe B pour leur dévouement. En effet, j’avais deux joueurs malades et un joueur absent pour ce match." Samedi prochain, les Vedrinois iront défier Rebecq. "Nous avons une revanche à prendre. Nos hôtes jouent de façon assez physique. Nous allons de l’avant et nous progressons de semaine en semaine. Avec la même mentalité et une meilleure finition, nous pouvons faire un beau résultat dans ce déplacement."