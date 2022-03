"Des morceaux de cervelle montaient au plafond, tellement Jean Driesmans était frappé"

La Cour d'assises de Liège a entamé les auditions des mineurs impliqués dans la mort du glacier de Grâce-Hollogne.

La cour d’assises de Liège a poursuivi mercredi les auditions de témoins au procès de Lucas Pianta (photo) et K. (mineur au moment des faits), accusés d’avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre sur Jean Driesmans.

Jean Driesmans, un Herstalien âgé de 80 ans, avait été frappé à de nombreuses reprises lors d’une attaque commise le 23 février 2016 à son domicile par une bande de cinq jeunes. Ce glacier ambulant avait été tué et dépouillé d’une somme de 1 600 euros, de bijoux et d’un GSM. Lucas Pianta (24 ans) et K. (23 ans) sont les seuls à répondre de ces faits devant la cour d’assises.

Le cadavre avait été découvert par une voisine qui était proche de la victime et qui s’était inquiétée de ne plus avoir de nouvelles. Cette dame a confié avoir trouvé Jean Driesmans allongé dans la cuisine, où tout semblait avoir été fouillé. Il y avait du sang partout dans la pièce et sur les meubles. “Jean Driesmans était un ange. Il faisait confiance à tout le monde et montrait tout ce qu’il avait. Après le décès de son épouse, il n’aimait pas être seul et se montrait plus généreux”, a indiqué ce témoin.

Les jeunes auteurs qui se sont associés à l’agression de Jean Driesmans, déjà jugés par le tribunal de la jeunesse, sont entendus en qualité de témoins. Une jeune femme (âgée de 16 ans à l’époque, 23 ans aujourd’hui) a rapporté qu’elle avait fait la connaissance de Jean Driesmans et qu’elle profitait de sa générosité. Il lui donnait de l’argent, de l’électroménager et lui offrait des vêtements ou du maquillage. “C’était un étranger pour moi et j’en ai abusé parce qu’il me donnait de l’argent”, a précisé cette jeune femme.

La jeune femme a confirmé qu’elle savait que Jean Driesmans avait de l’argent sur son compte en banque. Elle était en recherche de cet argent. “J’ai donné l’idée de réaliser le coup chez lui, mais je conteste avoir planifié l’attaque. Cela s’est mis en place ainsi. Selon le plan de départ, je devais rentrer en premier pour le distraire. Les autres devaient arriver, nous ligoter pour faire croire que j’étais agressée aussi et ne pas laisser penser que j’étais complice. On ne devait pas porter de coups, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. On a été dépassé par la situation. K. a porté des coups avec un manche sur la tête de Jean Driesmans. K. ne s’arrêtait pas de frapper, comme s’il se défoulait. Des morceaux de cervelle montaient au plafond, tellement Jean Driesmans était frappé. Je suis bien consciente que tout cela est de ma faute”, a détaillé le témoin.

La jeune femme a encore affirmé qu’il était bien prévu par la bande d’obtenir le code de carte bancaire de Jean Driesmans lors de cette attaque. Mais il n’aurait pas été planifié de le frapper pour atteindre cet objectif.