Retards scolaires à gogo, faire face à la peur et des idées de sorties: 10 articles pour les familles

Une analyse sur l’augmentation des prix des carburants, le point sur le retard scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, des clés pour aider les enfants à comprendre ce qu’est l’OTAN, le burn-out parental, des idées de sorties et de lectures: voici dix articles sélectionnés pour les familles.

Le cul entre deux chaises, par Adeline Nonet

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, je me sens le cul entre deux chaises. Je ne parle pas de ma position personnelle face au conflit, évidemment. Mais plutôt de la manière dont je dois aborder le sujet avec mes enfants.

J’ai pris le pli, depuis qu’ils sont tout petits (et ils le sont encore), de ne jamais leur mentir. D’accord, parfois, je l’avoue, il m’arrive de mentir par omission. Mais je pars du principe qu’un chat est un chat et que ça ne sert à rien de le faire passer pour ce qu’il n’est pas, qu’il ne sert à rien, non plus, de remplir leur univers de sujets tabous et que tout, tant qu’il est bien expliqué, peut être entendu, même par leurs petites oreilles.

Mais là… je bloque. Dois-je leur expliquer la situation, comme j’en ai l’habitude, ou préserver leur innocence? Je n’arrive pas à me décider. En attendant, j’essaye de gagner du temps, de faire semblant de rien, de reporter le moment où ils me poseront des questions. Peut-être parce que j’essaye moi-même d’occulter la réalité. Je préfère me concentrer sur leurs rires et même sur leurs disputes, plutôt que de penser au triste sort de toutes les familles déchirées et même endeuillées par ce terrible conflit.

DANS L’ACTU

CONSO «Les négociants de carburants sont obligés de vendre à perte»

Le prix maximum de l’essence a atteint un nouveau record. Les négociants doivent vendre à perte dénonce la Brafco. Vendre à perte est interdit. Et dépasser le prix de vente maximum autorisé l’est tout autant. La situation se complique.

ENSEIGNEMENT Retards scolaires à gogo

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus d’un élève sur deux sort de l’enseignement obligatoire ordinaire de plein exercice avec, au moins, un an de retard. Un constat interpellant favorisé, notamment, par l’un des plus hauts taux de redoublement parmi les pays membres de l’OCDE. Décryptage.

BIEN-ÊTRE Le burn-out parental, un tabou

Le burn-out parental, quoi qu’il touche une part non négligeable de la population, reste un sujet tabou dans nos sociétés. Il peut être très culpabilisant pour ceux qui en font l’expérience et doit, dans tous les cas, être pris très au sérieux.

VIDÉO Aider les enfants à comprendre ce qu’est l’OTAN

La guerre en Ukraine inquiète. Il n’est pas simple de comprendre le conflit. Dans une vidéo faite de dessins, le JDE explique aux enfants ce qu’est l’OTAN, une alliance internationale politique et militaire qui ne plaît pas du tout à la Russie.

EN PRATIQUE

GUERRE Comment faire face à la peur?

On ressent tous actuellement une inquiétude par rapport à ce qui se déroule en Ukraine. Mais comment y faire face? Bruno Humbeeck est psychopédagogue à l’UMons. Voici sa réponse.

AGENDA Que faire ce week-end?

Trois salons ont retenu notre attention dans l’agenda de ce week-end: le Brussels Art nouveau & Art déco, un festival du mariage à Gembloux et le salon du bien-être à Court-Saint-Étienne. Voici notre sélection du week-end.

TOURISME Une maison d’hôte dédiée à Harry Potter

Au cœur du village de Winamplanche, dans la Haute Ardenne liégeoise, Potter’s Place embarque les visiteurs dans l’univers du célèbre sorcier à lunettes. Pour six personnes, la maison se veut fidèle à l’ambiance de la saga.

COUP DE CŒUR

HUMOUR L’art de dompter les enfants

Chaque fois qu’il a un enfant, l’humoriste Olivier de Benoist écrit un spectacle. C’est précisément de ses quatre gosses qu’il cause dans son dernier one-man-show, très justement nommé Le petit dernier. De l’utilisation du mouche-bébé, en passant par la signification des pleurs, il livre ses secrets d’éducation. Sans se départir, bien sûr, de sa mauvaise foi légendaire. Nous l’avons interviewé.

LECTURE Notre sélection de lectures «Young Adult» de mars

Un thriller en terres indiennes, une enquête à 42 milliards de dollars, un roman de science-fiction dystopique et une romance sur fond de bouillon japonais: voici notre sélection de lectures " Young Adult " pour le mois de mars.

THÉÂTRE | Une pièce de théâtre avec toute la famille sur scène

Voila une pièce pas banale. Tous les acteurs du spectacle d’humour musical " Mozart versus Mozart " sont issus de la même famille. Il y a Christophe, le père, Valentin et Martin, les deux fils et Juliette, la petite dernière. Ils se retrouvent sur scène et bientôt à Avignon.