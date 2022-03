The Voice Belgique: une reprise époustouflante de Nirvana et le retour de Maureen et Vitaa (vidéos)

Ça y est, les lives de The Voice Belgique sont de retour. Entre les invités de marque et les prestations marquantes des talents, retour sur ce tout premier live de la saison anniversaire du télécrochet de la RTBF.

Les blinds et les KO ont enfin laissé place aux lives sur le plateau de The Voice Belgique ce mardi soir. Et quoi de mieux pour entamer ce premier live en fanfare qu’une reprise du tube de Stevie Wonder "I Wish" par les quatre coaches.

Et qui dit live, dit aussi retour de Maureen Louys à la présentation. Durant son congé de maternité, la présentatrice historique de l’émission avait été remplacée par Fanny Jandrain.

La production a également réservé une belle surprise aux téléspectateurs à l’occasion de cette saison anniversaire: chaque semaine, un coach d’honneur sera invité aux côtés de Typh barrow, Black M, BJ Scott et Christophe Willem.

Et pour ce premier live, c’est Vitaa qui a fait son grand retour dans l’émission. Enceinte de son 3e enfant, la coach des saisons 7, 8 et de The Voice Kids ne voulait manquer ça pour rien au monde. "Ça fait trop plaisir d’être ici, ça deux ans et j’ai l’impression que c’était hier. Je me sens à la maison", s’est-elle réjouie avant de chanter "A fleur de toi" avec Christopher et Mounir.

Autre invité de marque ce mardi: Marc Lavoine. Le chanteur français et coach de The Voice France est venu interpréter son tube "Toi mon amour" en compagnie de Rosalie et Adriana, avant de présenter son nouveau titre "Le train".

La semaine prochaine, ce sera au tour de Quentin Mosimann de prendre place dans le 5e siège installé à côté du banc des coaches, tandis que Dadju, le frère de Gims, sera l’invité exceptionnel du deuxième live, annonce la RTBF.

Quels talents ont été repêchés par le public et les coaches?

Du côté des talents, quatre d’entre eux ont dû quitter l’aventure. Chez Black M, c’est Valentin qui a convaincu le public grâce à sa reprise émouvante d’Indélébile d’Yseult, tandis qu’Anae a séduit son coach en reprenant du Rihanna. Le tout aux détriments de Saphyra.

Du côté de Christophe Willem, Rosalie a récolté les suffrages du public avec "Angel" de Sarah McLachlan. Et c’est Maysha qui a été repêchée par son coach après une reprise électrisante de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana. Une prestation qui a valu à la choriste de Black M un "coup de coeur" de Vitaa. C’est donc finalement Iris qui fait ses adieux au télécrochet.

Doyen de la Team Typh, Daniel a encore ravi les coaches avec une reprise de "Santé" de Stromae. "Il se réapproprie tout avec classe et tellement d’intelligence. Avec toi, c’est chaque fois un rendez-vous, on t’attend, on se demande à quel sauce tu vas nous manger et c’est délicieux", a déclaré Typh.

Malgré tout, le chanteur à la voix de velours n’a pas été repêché par le public, qui lui a préféré la Tournaisienne Zélia Ponthieu avec "Ta marinière" de Hoshi, ni par Typh Barrow, qui a préféré donner sa chance au jeune Mounir plutôt qu’à un artiste déjà accompli comme Daniel.

Dans l’équipe de BJ Scott, ce sont Nora (repêchée par le public après avoir fait l’étalage de son talent sur du Alicia Keys) et Adriana (repêchée par la "Mama") qui auront l’occasion de se présenter à nouveau sur la scène des lives dans 15 jours. Exit donc Christopher, le "soleil" de l’aventure.

À noter que suite au départ de Kaan pour des raisons personnelles, Typh Barrow a pu repêcher un de ses talents éliminés lors de l’épreuve des KO pour représenter son équipe lors du prochain live. C’est sur Diana Kovalova, la jeune Ukrainienne installée à Salzinnesqu’elle a jeté son dévolu, révèle la DH. Un choix pas anodin en cette période où la guerre fait rage dans son pays d’origine.