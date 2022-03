"Koh-Lanta: Le Totem maudit": de nouvelles équipes et une double malédiction (vidéos)

Diffusé ce mardi soir sur TF1, le 3e épisode de "Koh-Lanta: Le Totem maudit" a connu son lot de rebondissements. Entre changement d’équipes, blessures, collier d’immunité, malédiction tenace et nouvelle élimination, on vous résume tout.

1. Une épreuve de confort individuelle qui chamboule tout

Au lendemain de l’élimination du jeune Mattéo par les Violets, les trois équipes se préparent pour l’épreuve de confort dans l’inquiétude. Et pour cause, le message dans la bouteille leur indiquait de faire leur sac, ce qui n’est jamais un bon signe dans Koh-Lanta...

Une fois arrivé sur le lieu du jeu de confort, Denis Brogniart leur annonce que ce sera chacun pour soi. Les 20 candidats doivent maintenir deux tiges de bois en équilibre sur leurs mains tendues.

Si les deux premiers de l’épreuve se verront récompensés, malheur au perdant! En effet, celui qui tiendra le moins longtemps recevra un bracelet maudit, synonyme de voix systématique contre soi à chaque conseil jusqu’à la réunification.

Et c’est Yannick qui lâche en premier. Un vrai coup dur pour le basketteur, qui se retrouve désormais avec deux bracelets maudits.

Yannick qui prend encore un bracelet lui à la fin de #KohLanta pic.twitter.com/uOyjosx1k7 — Titou38 (@antoinedu38470) March 8, 2022

Après un mano a mano avec Anne-Sophie, c’est finalement Louana qui remporte l’épreuve. Grâce à leur victoire, ces dernières gagnent du riz... et sont désignées cheffes des deux nouvelles tribus: les Rouges (Cadlad) et les Jaunes (Matingi).

Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, Jean-Philippe, Pauline, François, Jean-Charles et Ambre rejoignent les Rouges tandis que Colin, Alexandra, Benjamin, Olga, Nicolas, Setha, Bastien, Yannick et Stéphanie portent désormais le foulard jaune.

2. Le feu sur les deux camps... et dans l’épreuve d’immunité

De retour sur leurs camps respectifs, jaunes et rouges s‘attellent à faire le feu. De quoi offrir à certains leur premier repas chaud en 8 jours d’aventure! Mais à peine le temps de digérer qu’ils doivent déjà repartir pour l’épreuve d’immunité, qui s’avère être l’emblématique épreuve des flambeaux.

Les deux équipes doivent transporter un socle, puis un flambeau à travers différents obstacles avant d’allumer une vasque située sur un promontoire. Mais une fois les règles expliquées, premier coup de théâtre: Stéphanie ne peut pas participer en raison d’un souci médical. En face, Géraldine décide donc de rester de côté pour équilibre les deux équipes.

Désireux de montrer ce qu’il vaut réellement, Yannick est monstrueux et porte le tronc presque à lui tout seul, enflammant la vasque et offrant la victoire aux Jaunes.

QUELLE ÉPREUVE ! Elle nous offre toujours une grande dose de suspens 🔥

Bravo les jaunes, quel revirement de situation 🥺 #KohLanta pic.twitter.com/6fEdJSHwSY — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 8, 2022

3. Blessure, collier, stratégies et une nouvelle éliminée

De retour sur leur camp la mine déconfite, les Rouges voient en plus Jean-Charles se blesser au doigt en coupant un bambou. Le départ à l’infirmerie de l’ex-Violet complique les stratégies car il a le vote décisif entre les 5 ex-Verts et 4 ex-Bleus (qui comptent sur le bracelet maudit de Pauline pour arriver à égalité).

Alors que le controversé François trouve le premier collier d’immunité de cette 23e saison de Koh-Lanta, Jean-Charles revient finalement in extremis sur le camp avant le conseil et décide de s’allier aux ex-verts en éliminant la coach sportive et ex-bleue Samira.