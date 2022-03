P2A: Le FCO Namur enregistre deux départs

Les Olympiens diront au revoir à deux de leurs joueurs en fin de saison.

Les joueurs du FCO Namur David Monteleone et Antoni Filée ont décidé de faire prendre un nouveau virage à leur carrière au terme de la saison. Le premier s’en ira à Wépion (P2A) où il rejoindra son grand ami Aurélien Hernalsteen.

Filée à Lustin… où l’on resigne

Antoni Filée, du FCO également, s’est lui engagé avec Lustin où il retrouvera le coach Pierre Devuyst (qui quittera Pondrôme à la fin du championnat). Un coach qu’Antoni a rencontré lors de son passage à Fosses. Les Lustinois ont par ailleurs enregistré les reconductions de Boris Remacle, Stéphane et Mathieu Mosseray, Damien Briot, Andy Marchal, Andy Basque, Amaury Detilleux, Dylan Pilar, Rémi Robert, Maxime Notte, Esteban Diz Villanueva, Alan Goossens, Marvin Grégoire et Antonino Leocata. Manu Barro et Jérémy Hérin ont quant à eux décidé de ranger les crampons.