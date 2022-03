Michèle George, double championne paralympique de dressage, cavalière de l’année

Michèle George a été sacrée Cavalière de l’année 2021 par la fédération belge d’équitation qui a remis ses trophées lors de son Equigala ce mardi soir au Docks Dome à Bruxelles.

Michèle George, 48 ans, a conquis deux titres paralympique aux Jeux de Tokyo l’été dernier en dressage (classe 5) portant sa collection de médailles d’or à 5.

Dries Degrieck (attelage) et Pieter Devos (jumping) étaient les deux autres nominés.

Les Jeux de Tokyo ont permis aussi à la Belgique de décrocher le bronze en jumping. Pieter Devos, Grégory Wathelet, Jérôme Guéry, Niels Bruynseels et leur chef d’équipe Peter Weinberg ont été récompensés du trophée de la ‘performance de l’année’.

L’un des chevaux a aussi été mis à l’honneur. Quel Homme de Hus est l’étalon de 15 ans de Jérôme Guéry. Il est le cheval de l’année, vainqueur aussi du GP 5 étoiles de Knokke.

Le jury n’a par contre pu départager les espoirs de l’année décernant le trophée du ‘Rookie of the Year’ à trois équipes de saut d’obstacles championne d’Europe, celle des jeunes avec Estee Bomere, Yari van den Branden, Nikita van der Meerschen, Seppe Wouters, Brent De Schrijver et Jean-Jacques Matthijs (chef d’équipe); celle des juniors avec Bart Jay Junior Vandecasteele, Anthony Philippaerts, Evelyne Putters, Aurelia et Tristan Guisson et Rik Deraedt (chef d’équipe); et celle des jeunes chevaux avec Emilie Conter, Thibeau Spits, Thibault Philippaerts, Maartje Verberckmoes, Alexander Housen et Rik Deraedt (chef d’équipe).

Une autre athlète paralympique, Manon Claeys, 36 ans, a reçu le ‘trophée du Jury’ pour ses deux médailles de bronze aux Jeux de Tokyo en dressage (classe 4).

L’équipe de l’année est celle de l’attelage, en bronze à l’Euro de Budapest avec Glenn Geerts, Dries Degrieck, Sam Gees, Tim Stockmans et Mark Wentein (chef d’équipe).

Cet Equigala aurait dû se dérouler le 18 janvier mais la fédération belge avait décidé de reporter l’évènement en raison de la crise sanitaire.