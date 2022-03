Météo: un temps sec et ensoleillé pour ce mercredi

Le temps sera sec et ensoleillé ce mercredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Il fera doux avec des maxima compris entre 9 ou 10°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 15°C en plaine.

Quelques nuages apparaîtront durant l’après-midi, mais ils resteront inoffensifs. Le vent quant à lui soufflera modérément.

Demain jeudi, le temps sera de nouveau sec et ensoleillé même si quelques champs nuageux pourraient déborder sur nos régions en cours d’après-midi. Le mercure grimpera jusqu’à 11°C en Hautes-Fagnes et 15 ou localement 16°C en plaine, sous un vent toujours modéré.

Ce vendredi, le ciel deviendra plus nuageux avec des nuages moyens et élevés. Le temps devrait toutefois rester sec en journée. Les maxima varieront de 10 à 15°C, sous un vent modéré, et même parfois assez fort sur les hauteurs.