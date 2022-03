Chiffres Covid en Belgique ce mercredi 9 mars: moins de 200 patients en soins intensifs, mais légère augmentation des hospitalisations

Pour la première fois en 5 mois, le nombre de patients souffrant de coronavirus repasse sous la barre des 200 dans les hôpitaux belges. Moins bonne nouvelle par contre: le léger rebond observé ces derniers jours semble se confirmer.

Après six semaines de baisse marquant la fin de la 5e vague de l’épidémie de Covid-19 en Belgique, et dans la foulée de l’instauration du code jaune du baromètre corona, les indicateurs entament un léger rebond. Ainsi, du 2 au 8 mars, près de 143 admissions à l’hôpital en moyenne ont été enregistrées chaque jour pour cause de coronavirus, une augmentation de 3% par rapport à la période de référence précédente, selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano publiées ce mercredi matin.

Ce chiffre était de 141 dans le bilan communiqué hier, 131 samedi, 132 vendredi, 134 jeudi, 137 mercredi dernier et 330 le mercredi 26 janvier lorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.

Au total, 2.007 personnes hospitalisées sont positives au Covid-19 (-8% en une semaine), dont 197 traitées aux soins intensifs (-12%). Ces chiffres étaient respectivement de 2.069 et 206 hier. La barre des 200 patients en soins intensifs n’avait plus été franchie à la baisse depuis le 8 octobre, soit 5 mois. Pour rappel, lors des quatre premières vagues de Covid-19 en Belgique, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474, 946 et 840. Lors de cette 5e vague, il n’a pas été plus haut que 440, atteint le 7 février dernier.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,02, or c’est lorsqu’il est inférieur à 1 que cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

On reste au-dessus des 6.000 cas

Entre le 27 février et le 2 mars, 6.181 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une diminution de 5% par rapport à la semaine précédente. Ce chiffre était de 6.066 hier contre 5.854 samedi, 6.011 vendredi, 6.388 cas jeudi et 6.471 mercredi. Les nouvelles infections quotidiennes étaient montées jusqu’à 52.294 dans le rapport du samedi 29 janvier avant d’entamer une baisse.

Le taux de positivité affiche 21,1%, une légère remontée de 1,6%.

Durant la même période, 17 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-29%), portant le bilan à environ 30.300 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.