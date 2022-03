Le monde à ses pieds, le monde à ses mains : duel au sommet entre Courtois et Mbappé

Thibaut Courtois face à Kylian Mbappé. Ou le duel entre le meilleur gardien et le meilleur joueur du monde, actuellement.

Il a fallu l’exploit de l’un pour annihiler les exploits de l’autre. Le 15 février, au Parc des Princes, Thibaut Courtois s’est taillé durant 92 minutes un costume d’homme du match idéal. Ses neuf tentatives stoppées, dont un penalty tiré par Lionel Messi, ont donné le tournis aux Parisiens. Jusqu’à ce que Kylian Mbappé parvienne à mettre au fond sa septième frappe de la soirée.

Comme un symbole, seul celui qui est considéré comme l’actuel meilleur joueur du monde est parvenu à battre celui qui est vu comme le meilleur gardien de la planète. Deux titres très subjectifs mais que le Français et le Belge peuvent légitimement briguer.

Pourquoi Courtois est le meilleur

Huitième du trophée Yachine, hors du Top 3 du trophée "The Best": Thibaut Courtois a été boudé par les honneurs en 2021. Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l’Euro avec l’Italie, et Édouard Mendy, titré en Ligue des champions, ont été plébiscités grâce notamment à leurs succès. "L’année dernière, je pense avoir fait l’une des meilleures saisons de ma carrière, mais sans gagner de titres. Donc, à la fin, on oublie un peu", regrette sur la chaîne TV du club Thibaut Courtois, qui est remonté dans les sondages cette saison. "Nous sommes au sommet et nous nous en sortons bien; cela attire davantage l’attention."

Tant en Liga qu’en Ligue des champions, le Diable rouge accumule les sauvetages. "C’est le meilleur gardien du monde! Il n’y en a pas d’autre", s’est récemment emballé l’ancienne légende madrilène Iker Casillas, suivie par de nombreuses autres personnalités dont le champion du monde 1998 Fabien Barthez. "Il est fluide et a un très bon jeu au pied, ce qui est très important dans le football d’aujourd’hui", soulignait l’ancien portier de Manchester United sur Europe 1.

"Évidemment, c’est très agréable d’entendre ça, se réjouit Courtois. J’essaie de faire mon travail du mieux possible pour aider l’équipe à gagner. Ce qui se passe ensuite est agréable, mais je continue à travailler."

Cette saison, 13 des 21 victoires du Real Madrid ne se sont terminées qu’avec un petit but d’avance. Et dans la grande majorité des cas, il a fallu des interventions décisives de Thibaut Courtois pour conserver le score. Et ce, malgré le fait que sa défense se soit grandement améliorée cette année, avec l’émergence de Militão et l’arrivée d’Alaba.

Évidemment, “El Muro” n’est pas le seul à réaliser de grands exploits en ce moment. Donnarumma a brillé avec le PSG et l’Italie, Mendy a porté Chelsea et le Sénégal, Neuer a été déterminant pour le Bayern, Ederson a participé au titre de Manchester City et continue d’être décisif…

Nous nous sommes donc penchés sur quelques statistiques clés (voir infographie ci-contre) afin d’objectiver le statut de Thibaut Courtois. Il est vrai qu’Édouard Mendy (0,66 but/match) a encaissé moins que son prédécesseur à Chelsea (0,73) sur l’année écoulée et qu’il a obtenu davantage de clean-sheets (53,5 % contre 43,1 %). Mais ces chiffres doivent être relativisés par les efforts de chacun.

Grâce à sa défense, Mendy ne doit négocier que 2,66 tirs cadrés par match, en moyenne. Alors que Courtois en a 3,41 face à lui : c’est le plus gros total parmi les sept gardiens que nous avons listé ci-contre. Il est donc normal que le Belge encaisse un peu plus.

En revanche, il réalise davantage d’arrêts (2,75) que tous ses homologues. Et avec le plus haut taux de réussite (80,5 %). Au sein des cinq grands championnats européens, un seul homme fait mieux : José Sa, le surprenant gardien portugais de Wolverhampton qui encaisse toutefois plus (0,90 but/match) que Courtois.

À 29 ans, le joueur formé à Genk est probablement arrivé à son apogée. "Les meilleures années pour les gardiens de but sont entre 28 et 30 ans et j’y suis", admet-il d’ailleurs lui-même, mais avec la volonté de ne pas s’arrêter : "Je veux continuer de m’améliorer."

Pourquoi Mbappé est le meilleur

Lui aussi va encore se bonifier dans les années à venir. À 23 ans, Kylian Mbappé a pourtant déjà atteint un niveau stratosphérique. Cette saison risque d’ailleurs d’être la meilleure depuis ses débuts professionnels en 2015.

Ses 24 buts et 17 assists en 34 matchs font de lui le joueur le plus décisif d’Europe, derrière Robert Lewandowski (42 buts et 4 passes). Le Polonais est probablement encore un cran au-dessus du Français en finition pure. Mais il ne possède pas une palette aussi riche, avec cette vitesse et cette percussion qui permettent de déstabiliser n’importe quelle défense.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avaient aussi ce petit truc en plus lorsqu’ils étaient au sommet de leur art. Mohamed Salah possède également ce génie aujourd’hui, "mais Mbappé est différent des autres. C’est une bête", pointe Cesc Fabregas, ancien coéquipier de Messi au Barça.

À l’heure actuelle, le monde du football s’accorde quasiment à l’unisson sur le fait qu’il est "le meilleur", assure par exemple Michel Platini, l’ancienne légende des Bleus. "C’est l’héritier de Messi et Ronaldo", ose-t-il.

"Il est au sommet de l’Europe actuellement. C’est un joueur qui invente toujours quelque chose", acquiesce Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid qui n’a cependant pas prévu de plan uniquement anti-Mbappé pour ce mercredi soir.

"Le plan que nous avons est non seulement pour Mbappé, mais aussi pour Neymar, Messi et tous les bons joueurs du PSG, commente l’Italien. Le plan est de jouer en bloc, avec ballon et sans ballon, mis en intensité, supporter les 90 minutes et jouer un match complet."

Avantage Mbappé

Le suspense sera entier jusqu’à l’annonce du onze de Mauricio Pochettino mais Kylian Mbappé devrait bel et bien pouvoir tenir sa place, malgré un coup reçu à l’entraînement lundi qui a fait trembler la France entière.

Une excellente nouvelle pour le PSG, pas pour Thibaut Courtois qui ne l’a jamais battu (3 défaites, 1 partage). On se souvient tristement des demi-finales du Mondial 2018 et de la Ligue des nations 2020-2021 entre la Belgique et la France. Il y a aussi eu cet affrontement en Ligue des champions 2019-2020 à Madrid (2-2). Mbappé avait marqué, comme en Ligue des nations et comme le mois dernier à Paris.

À Courtois et ses partenaires d’inverser la tendance ce mercredi. Tout autre résultat qu’une victoire éliminerait les Madrilènes.